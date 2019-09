Ξαναζήστε τις πιο επικές στιγμές του «Colour Day Festival», μάθετε μυστικά, δείτε backstage στιγμιότυπα και απολαύστε για μία ακόμα φορά τα αγαπημένα σας live.

Το «Colour Day Festival» αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα μυστικά του με στόχο να μεταδώσει τη μοναδική εμπειρία του σε όλη την Ελλάδα.

Είτε είσαι φανατικός «colourdayer» και θες να ξανανιώσεις τα δυνατά vibes είτε δεν έχεις κατορθώσει ακόμη να ζήσεις τον συγκλονιστικό παλμό του μεγαλύτερου ελληνικού φεστιβάλ, συντονίσου στις 14 Σεπτεμβρίου στις 20:50 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Μέσα από μία τηλεοπτική εμπειρία 90 λεπτών γεμάτη ενέργεια, εντυπωσιακά χορευτικά, extreme live acts, μαγικά κοστούμια, δυνατές αποκαλύψεις, νοσταλγικά throwbacks και mini backstage εμπειρίες θα πάρεις μία γεύση από το πιο επικό μουσικό γεγονός που πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο στο ΟΑΚΑ.

Συντονίσου και μάθε πως από μια απλή ιδέα για concept party το «Colour Day Festival» κατάφερε να συγκεντρώνει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες θεατές, να διακρίνεται με χρυσό βραβείο ευρεσιτεχνίας ως το πρώτο φεστιβάλ ανέπαφων συναλλαγών στην χώρα μας και να γίνεται το μοναδικό ελληνικό φεστιβάλ που σπάει τα εθνικά σύνορα βγαίνοντας στο εξωτερικό.

Save the date για μια μαγική τηλεοπτική εμπειρία με κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες σε ένα φαντασμαγορικό stage διεθνών προδιαγραφών, γεμάτο συναρπαστικές ομαδικές ρίψεις χρώματος και, φυσικά, τον ασυγκράτητο παλμό του «Colour Day Festival».

Καλλιτέχνες που εμφανίζονται

Live acts: Ελένη Φουρέιρα, Era Istrefi, Rec, Mikolas Josef, Josephine, Goin’ Through Feat Family, Mente Fuerte, Saske, Sin Boy, Solmeister Ft Wnc, OtherView, The Players, Claydee, Prince Karma, Slogan, Kazka, Havana, The Mode, Steve #Onemanshow, Bobito Ft Lila Trianti, Showtime arty.

DJs:, Michael Tsaousopoulos, Consoul Trainin-Duo Violins, Bang La Decks, Ace 2 Ace, Dino Mfu Ft Andrea Casta, Xenia Ghali, George Siras, Antonis Dimitriadis, Mossel, , Mark F Angelo, Chris Child, Steve Kis, John Toubanos, Herc Deeman, Dim Chord, Nikko Sunset, Sergio , Delacruz Ft Miss Cherry, Michaelo Mike, Roni Iron, Dj Mak Ft Mc Kali, Dj Syna.

Δείτε το επίσημο trailer του «Colour Day Festival – Live the Experience»: