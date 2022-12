Ζευγάρι συγκεντρώνει χρήματα για να αγοράσει τα δικαιώματα του «Last Christmas» ώστε να το αποσύρει από την κυκλοφορία

Το ζευγάρι σκοπεύει να στείλει τις μήτρες του τραγουδιού σε έναν χώρο αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων, «όπου θα παραμείνουν για τουλάχιστον δύο εκατομμύρια χρόνια».

Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια συχνά προκαλούν διχασμό, αλλά ένα ζευγάρι μισεί τόσο πολύ το «Last Christmas» των Wham! που συγκέντρωσε 50.000 λίρες για να αγοράσει τα δικαιώματα του τραγουδιού ώστε να μπορέσει να το εξαφανίσει.

Μιλώντας στην South West News Service, η Hannah Mazetti δήλωσε ότι η απέχθειά της για το τραγούδι ξεκίνησε όταν ήταν 20 ετών (τώρα είναι 33) και εργαζόταν σε ένα καφέ στην Οξφόρδη, όπου το αφεντικό της έβαζε το «Last Christmas» μέχρι αηδίας.

«Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είχε σχεδιάσει μια σούπερ ζεστή εορταστική περίοδο και είχε φτιάξει το δικό του CD με μια σειρά από “επιτυχίες”. Ερχόταν μόνο πού και πού, οπότε δεν εκτιμούσε πλήρως την οδύνη που ένιωθε το υπόλοιπο προσωπικό όταν το “Last Christmas” έπαιζε για 111η φορά μέσα στην ίδια ημέρα», θυμήθηκε.

Η Mazetti είπε στη συνέχεια ότι μαζί με τον σύζυγό της, Tomas, είχαν την ιδέα να αγοράσουν τα δικαιώματα του τραγουδιού όταν ένας φίλος τους πληροφόρησε ότι μία τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε (θεωρητικά) να επιτύχει.

Σχετικά με την αφετηρία του εγχειρήματός τους, είπε: «Ξεκίνησε τα “περασμένα Χριστούγεννα” – το λογοπαίγνιο δεν ήταν σκόπιμο – όταν ρωτήσαμε φίλους πόσο θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν για να μην ξανακούσουν ποτέ αυτό το τραγούδι. Αποδείχθηκε ότι θα έδιναν αρκετά πολλά, και όταν το τραγούδι άρχισε να παίζει φέτος τον Νοέμβριο, μας το θύμισαν».

«Τότε κάποιος μας είπε ότι ήταν θεωρητικά δυνατό να αγοράσουμε τα δικαιώματα του τραγουδιού και στη συνέχεια να το αφαιρέσουμε από όλες τις πλατφόρμες streaming! Ρωτήσαμε μεταξύ των φίλων μας και τα νέα διαδόθηκαν. Είναι διασκεδαστικό γιατί ο κόσμος είτε αγαπάει είτε μισεί αυτή την ιδέα! Ίσως τα επόμενα Χριστούγεννα να είναι τα “τελευταία Χριστούγεννα”!», συνέχισε.

Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρώσει λίγο πάνω από 51.500 λίρες από περίπου 330 συνεισφέροντες.

Δυστυχώς γι’ αυτούς, τους λείπουν ακόμη μερικά εκατομμύρια λίρες. Τα δικαιώματα του «Last Christmas» ανήκουν στη Warner Chappell Music UK και, σύμφωνα με την Daily Mail, η τιμή τους εκτιμάται στις 15-20 εκατομμύρια λίρες.

Το ζευγάρι έχει θέσει τον στόχο του στο χαμηλότερο σημείο αυτής της εκτίμησης. Σε περίπτωση που καταφέρουν να αποκτήσουν τα δικαιώματα του τραγουδιού, η Hannah Mazetti εξήγησε ότι θα στείλουν τις μήτρες του «Last Christmas» σε έναν χώρο εναπόθεσης πυρηνικών αποβλήτων στη Φινλανδία «όπου θα αναπαυθούν για τουλάχιστον δύο εκατομμύρια χρόνια».

Η Mazetti, τονίζοντας ότι η ίδια και ο σύζυγός της δεν τρέφουν καμία εχθρότητα προς τους ίδιους τους Wham! , δήλωσε: «Λυπάμαι, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μισούμε τους Wham!, αλλά μισούμε αυτό το τραγούδι. Επειδή παίζεται 5.000 φορές την ημέρα, αλλά αισθανθήκαμε ότι κάτι έπρεπε να γίνει για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που υποφέρουν όπως εμείς».

Επίσης, σημείωσε οι αντιδράσεις στην εκστρατεία τους είναι ανάμεικτες. «Το 50% θυμώνει πραγματικά και το 50% χαίρεται πραγματικά. Σε κάποιους ανθρώπους φαίνεται ότι τους αρέσει να ακούνε το τραγούδι 500 φορές την ημέρα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι εχθροί μας», ανέφερε.

«Είπαν ότι υπάρχουν ακόμα χειρότερα τραγούδια που θα έπρεπε να αφαιρεθούν πριν από αυτό – όπως το “All I Want For Christmas Is You” της Mariah Carey – και ότι αν δεν μας αρέσει θα μπορούσαμε να φοράμε ακουστικά και ότι είναι παράξενο να θέλουμε να αφαιρέσουμε κάτι όμορφο για την υπόλοιπη ανθρωπότητα μόνο και μόνο επειδή δεν μας αρέσει», πρόσθεσε.