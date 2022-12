Zendaya και Labrinth κυκλοφορούν το τραγούδι «I’m Tired» από το soundtrack του «Euphoria»

Κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο τραγούδι από τη σειρά «Euphoria».

Μετά το φινάλε της δεύτερης σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Euphoria» στο HBO, ο Labrinth και η Zendaya κυκλοφόρησαν την ολοκληρωμένη εκδοχή του τραγουδιού «I’m Tired».

Το τραγούδι, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την gospel μουσική, ακούστηκε για πρώτη φορά στο τέταρτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του «Euphoria», όπου ο Labrinth το ερμηνεύει ζωντανά.

Στο φινάλε της δεύτερης σεζόν, οι θεατές άκουσαν το τελευταίο λεπτό του τραγουδιού, στο οποίο η πρωταγωνίστρια της σειράς, Zendaya, τραγουδάει σόλο.

Το «I’m Tired» έχει επίκεντρο τον εθισμένο στα ναρκωτικά χαρακτήρα της Zendaya, την Rue και περιγράφει τον αγώνα της να μείνει πάνω από το νερό μέσα στο σκοτάδι.

«Έι Κύριε, ξέρεις ότι αγωνίζομαι / Είμαι σίγουρη ότι αυτός ο κόσμος έχει τελειώσει μαζί μου / Έι Κύριε, ξέρεις ότι είναι αλήθεια/ Τώρα η παλίρροια πλησιάζει, δεν θέλω να νικήσω / Αφησέ με να με πάρει, άφησέ με να με πάρει / Θα είμαι έτοιμη να φύγω, πόσο καιρό μπορώ να μείνω; / Σε ένα μέρος που δεν μπορεί να με χωρέσει / Έι Κύριε, ξέρεις ότι είμαι κουρασμένη», αναφέρουν οι στίχοι.

Το «I’m Tired», το οποίο το συνυπογράφουν ο Labrinth, η Zendaya και ο δημιουργός της σειράς, Sam Levinson, είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις υπηρεσίες streaming και θα συμπεριληφθεί στο ολοκληρωμένο soundtrack για τη δεύτερη σεζόν του «Euphoria».

Το «Euphoria» έχει συνοδευτεί από καταπληκτική μουσική, μεγάλο μέρος της οποίας φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη και παραγωγού Labrinth.

Μόνο από τη φετινή τη σεζόν έχουν προκύψει συναισθηματικά φορτισμένα κομμάτια όπως το «Watercolor Eyes» της Lana Del Rey, το «How Long» της Tove Lo, το «(Pick Me Up) Euphoria» του James Blake, το «Sad4Whattt» του EricDoa και το «Yeh I Fuckin’ Did it».

Αυτή δεν είναι η πρώτη επαφή της Zendaya με τη μουσική.

Το 2019 είχε συνεργαστεί ξανά με τον Labrinth στο τραγούδι «All Of Us», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο soundtrack για την πρώτη σεζόν του «Euphoria». Μία ανανεωμένη εκδοχή του τραγουδιού εμφανίστηκε στο άλμπουμ «Imagination & the Misfit Kid» του Labrinth που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά 2019.

Το 2013, η Zendaya κυκλοφόρησε το πρώτο και μοναδικό ολοκληρωμένο άλμπουμ της μέχρι σήμερα, το οποίο είχε τίτλο το όνομά της και περιείχε 11 τραγούδια, ανάμεσά τους το «Replay» και το «My Baby».