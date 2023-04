Zendaya: Επέστρεψε στη σκηνή μετά από 7 χρόνια – Η εμφάνιση – έκπληξη στο Coachella 2023

Η Zendaya έκανε μία απροσδόκητη επάνοδο στη σκηνή το Σάββατο.

Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Labrinth στο δεύτερο τριήμερο του Coachella 2023 για να τραγουδήσει το «I’m Tired» και το «All For Us», πραγματοποιώντας την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση ως τραγουδίστρια μετά από περισσότερα από επτά χρόνια.

«Δεν μπορώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου αρκετά για αυτή τη μαγική βραδιά», είπε η Zendaya σε ένα βίντεο που ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram μετά την εμφάνισή της.

«Ευχαριστώ τον αδερφό μου (Labrinth) που με προσκάλεσε και μου έδωσε τον πιο όμορφο ασφαλή χώρο για να βρεθώ ξανά σε μία σκηνή… Ουάου… Η καρδιά μου είναι τόσο γεμάτη, δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά για την αγάπη που έλαβα απόψε, έκανε όλο μου το άγχος να φύγει», πρόσθεσε.

Η Zendaya πραγματοποίησε την τελευταία ολοκληρωμένη συναυλία της το 2015, δύο χρόνια αφότου κυκλοφόρησε το πρώτο – και μοναδικό, μέχρι στιγμής – άλμπουμ της.

Έκτοτε, έχει επικεντρωθεί στην καριέρα της στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, έχοντας πρωταγωνιστήσει στις σειρές των ταινιών «Spider-Man», στο «Dune», στο «The Greatest Showman» και στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Euphoria», για την οποία έχει βραβευθεί με Emmy.

Το 2019, η Zendaya συνεργάστηκε με τον Labrinth, ο οποίος υπογράφει τη μουσική του «Euphoria», στο «All Of Us». Το τραγούδι ακούστηκε επίσης στο τελευταίο επεισόδιο εκείνης της σεζόν της σειράς.

Και τρία χρόνια αργότερα, το 2022, η Zendaya και ο Labrinth μαζί με τον δημιουργό του «Euphoria», Sam Levinson, συνυπέγραψαν τόσο το «I’m Tired» όσο και το «Elliott’s Song» για τη σειρά.

Και τα δύο τραγούδια ήταν υποψήφια για βράβευση στα Primetime Emmy, με το «I’m Tired» να κάνει είσοδο στο Billboard Hot 100.

Did it all for love @Labrinth @Zendaya

Tune in tomorrow for more Weekend 2 on the @YouTube livestream at https://t.co/w4QG9AcB3R pic.twitter.com/Sp8MumCa25

— Coachella (@coachella) April 23, 2023