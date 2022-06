Zendaya: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσα ποτέ να γίνω pop star»

«Ως ηθοποιός έχω ένα επίπεδο ανωνυμίας που δεν έχω ως pop star», λέει η Zendaya για την απόφασή της να απομακρυνθεί από τη μουσική.

Η Zendaya δεν πρόκειται να επιστρέψει σύντομα στην pop μουσική.

Μιλώντας με τον συνάδελφό της ηθοποιό Andrew Garfield για το νέο τεύχος «Actors on Actors» του Variety, η Zendaya αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο επιλέγει κυρίως την υποκριτική αντί της μουσικής, εκτός από την περιστασιακή συμμετοχή της σε soundtracks.

Η Zendaya μοιράστηκε με τον Andrew Garfield τις σκέψεις της για την pop σκηνή κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης σχετικά με τη φήμη και τις προσδοκίες που θέτουν οι θεατές στους ηθοποιούς που βρίσκονται στο προσκήνιο.

«Μιλούσα με τον Sam (Levinson, δημιουργό του “Euphoria”) γι’ αυτό νωρίτερα. Έλεγα ότι δεν ξέρω αν θα μπορούσα ποτέ να γίνω pop star. Επειδή ως ηθοποιός, υπάρχει ένα επίπεδο ανωνυμίας που μπορώ να έχω, κάτι που μου αρέσει πολύ», είπε η Zendaya.

«Και μπορώ να τακτοποιώ τα πράγματά μου, όποια κι αν είναι αυτά, μέσα από έναν χαρακτήρα και κανείς δεν χρειάζεται να το ξέρει. Ενώ σε άλλες μορφές και άλλα μέσα, είσαι όλη την ώρα εσύ», εξήγησε η 25χρονη ηθοποιός.

«Μου αρέσει η ιδέα ότι κάποιος άλλος, δηλαδή η Rue (ο χαρακτήρας της στο “Euphoria”), αναλαμβάνει αυτά τα πράγματα και εγώ μπορώ…», συνέχισε.

«Όρια», παρενέβη ο Andrew Garfield. «Ναι, όρια. Μαθαίνω τι είναι για εμένα», απάντησε η Zendaya.

Αφού ηχογράφησε διασκευές για τραγούδια όπως το «Hot n Cold» της Katy Perry το 2009 ως μέλος των Kidz Bop, η έφηβη τότε σταρ έκανε το τηλεοπτικό ντεμπούτο της τον επόμενο χρόνο στο «Shake It Up» του Disney Channel, για το οποίο κυκλοφόρησε pop τραγούδια όπως το «Something to Dance For» και το «Fashion Is My Kryptonite».

Το 2013, η Zendaya κυκλοφόρησε ένα electro-R&B τραγούδι με τίτλο «Replay», το οποίο ανέβηκε στο Νο. 40 του Billboard Hot 100 και στη συνέχεια έγινε πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αργότερα την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της μέσω της Hollywood Records, το οποίο έφτασε στο Νο. 51 του Billboard 200.

Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, η Zendaya υπέγραψε συμβόλαιο με τη Republic Records και κυκλοφόρησε συνεργάστηκε με τον Chris Brown σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Something New», το οποίο φάνηκε να δείχνει ότι θα ακολουθούσε περισσότερη μουσική.

Το single βρέθηκε στο Νο. 93 του Billboard Hot 100 και εκτός από μια guest εμφάνιση στο «X» του Prince Royce το 2017, η Zendaya αποσύρθηκε στη συνέχεια εντελώς από την pop μουσική.

Ωστόσο, δεν έχει σταματήσει εντελώς να τραγουδάει, καθώς έχει κυκλοφορήσει τραγούδια στο πλαίσιο των soundtracks για την ταινία «The Greatest Showman» και τη σειρά «Euphoria» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Σε συνέντευξή της στην ηθοποιό και παραγωγό Issa Rae το 2019, η Zendaya είχε επικαλεστεί ξανά την «ανωνυμία» και υποστήριξε ότι εγκατέλειψε τη μουσική βιομηχανία «επίτηδες εξαιτίας των κακών συμβολαίων».

«Η υποκριτική επιτρέπει σε έναν χαρακτήρα για να τον ερωτευτεί ο κόσμος, αλλά και τη δική μου ανωνυμία και τη δική μου ζωή – κάτι που η μουσική δεν επιτρέπει πραγματικά. Οπότε αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που με τρόμαξε κάπως στη μουσική, το γεγονός ότι δεν μπορώ να έχω τόση ζωή», εξήγησε.

«Απομακρύνθηκα από τη μουσική επίτηδες λόγω των κακών συμβολαίων, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η μουσική βιομηχανία είναι πολύ διαφορετική, είναι πολύ διαφορετική από μια ταινία και τον κόσμο του θεάτρου», τόνισε.