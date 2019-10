Μία ρομαντική βραδιά σε ένα ρετρό εστιατόριο αποκτά απρόσμενη τροπή.

Ο Zedd και η Kehlani μοιράζονται το music video για το νέο τραγούδι τους «Good Thing».

Για να δώσει εικόνα στη δισκογραφική συνάντηση με την R&B τραγουδίστρια, ο βραβευμένος με Grammy και πολυπλατινένιος DJ και παραγωγός συνεργάζεται ξανά με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Warren Fu (The Weeknd, The 1975).

Το κινηματογραφικό music video ξεκινά με τον Zedd να παίζει πιάνο σε ένα πολυτελές εστιατόριο με ρετρό διακόσμηση.

Οι νότες που παίζει καταλήγουν γρήγορα στην εισαγωγή του «Good Thing», την ίδια στιγμή που εμφανίζεται στο χώρο η Kehlani και μαγνητίζει όλα τα βλέμματα με τη γοητευτική παρουσία της.

Το «Good Thing» κυκλοφόρησε από την Interscope Records / Universal Music στις 27 Σεπτεμβρίου και έχει ξεπεράσει ήδη τα 6 εκατομμύρια streams, ενώ έχει προβληθεί σε μέσα ενημέρωσης όπως τα The New York Times, The Face και Rolling Stone και έχει αρχίσει να αποκτά χρόνο στα αμερικανικά ραδιόφωνα

Το τραγούδι ξεκινά με την Kehlani να περιγράφει ότι προτιμά να ακολουθεί μόνη της έναν πολυτελή τρόπο ζωής, καθώς απολαμβάνει τη μοναξιά της.

«Μου έλεγαν πάντα, μια μέρα, θα βρω κάποιον που θα μου αλλάξει γνώμη, εάν έρθει, δεν θα το σκεφτώ δεύτερη φορά», σημειώνει και εξηγεί στο ρεφρέν: «Επειδή έχω ήδη κάτι κάλο μαζί μου, έχω ήδη ό,τι χρειάζομαι… Τα καλύτερα πράγματα στη ζωή είναι δικά μου, μη μου λες ότι έχεις κάτι καλό για εμένα {…} Έχω κάνει ήδη ό,τι ονειρεύομαι…»