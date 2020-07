Zedd και Jasmine Thompson συνεργάζονται στο νέο single «Funny»

Η υπέροχη φωνή της Jasmine Thompson συναντά το μοναδικό ταλέντο του Zedd.

Ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός Zedd και η ανερχόμενη pop τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Jasmine Thompson συνεργάζονται σε ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Funny».

Το «Funny» σηματοδοτεί το πρώτο single του Zedd για το 2020, ενώ για την Thompson αποτελεί τη νεότερη προσθήκη σε μια σειρά από εκπληκτικές κυκλοφορίες.

«Όταν άκουσα για πρώτη φορά τη φωνή της Jasmine σε αυτό το τραγούδι, εντυπωσιάστηκα και ήξερα ότι ήθελα να συνεργαστώ μαζί της», λέει ο Zedd. «Υπάρχει τόσο πολύ συναίσθημα και ενέργεια σε αυτό το τραγούδι και η φωνή της Jasmine τα αποτυπώνει τέλεια», σημειώνει.

Η Jasmine Thompson προσθέτει: «Μετά από μια σχέση, ο άλλος φαίνεται πως επιστρέφει πάντα και θέλει να προσπαθήσει ξανά και να σου δώσει περισσότερη προσοχή και να σου πει ότι του λείπεις. Βρισκόμουν σε μια σχέση που δεν προχωρούσε και μόλις το τελειώσαμε, ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί μου».

«Αυτό αφορά το τραγούδι και η συνεργασία με τον Zedd ήταν μια καταπληκτική εμπειρία – η προσέγγισή του ήταν μοναδική, έδωσε στο τραγούδι μια απίστευτη ενέργεια και το έφερε πραγματικά στη ζωή», αναφέρει.

Η 19χρονη Jasmine Thompson μεγάλωσε στο κεντρικό Λονδίνο και υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 13 ετών, χάρη στη δυναμική παρουσία που είχε στο YouTube.

Έχει συμμετάσχει σε παγκοσμίως επιτυχημένα singles όπως το «Sun Goes Down» του Γερμανού DJ και παραγωγού Robin Schulz, που μετρά πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams, αλλά και το «Ain’t Nobody (Loves Me Better)» του επίσης Γερμανού παραγωγού Felix Jaehn, που έχει ξεπεράσει παρομοίως το 1 δισεκατομμύριο streams.

Η συνεργασία του Zedd με την Jasmine Thompson στο «Funny» κυκλοφορεί από κοινού από τις Atlantic Records (Warner Music) και Interscope Records (Universal Music) και συνοδεύεται από ένα music video που σκηνοθέτησε Jack Karaszweski.