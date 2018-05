Τυχαία ή όχι, το iHeartRadio κατάφερε να επιβεβαιώσει ότι είναι καθ’ οδόν μία συνεργασία μεταξύ του Zedd και του Shawn Mendes.

Η πλατφόρμα ρώτησε τον 28χρονο παραγωγό μέσω του λογαριασμού της στο Twitter εάν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον το μεγάλο όνειρο του κοινού, μία δισκογραφική συνύπαρξη με τον Καναδό pop star.

Ο Zedd ανταποκρίθηκε άμεσα και η απάντηση που έδωσε ήταν αν μη τι άλλο αναπάντεχη: «Θα την έχετε», έγραψε για τη συνεργασία με τον Shawn Mendes.

Παρόλο που υπάρχει ένας τόνος μυστηρίου, δεν παύει να αποτελεί μία επίσημη επιβεβαίωση από τα πιο αρμόδια χείλη.

Στο ίδιο κλίμα, η επιβεβαίωση αρκεί για να σκορπίσει τον ενθουσιασμό στους θαυμαστές των δύο καλλιτεχνών, χωρίς να είναι γνωστές οι λεπτομέρειες, όπως ο τίτλος και η ημερομηνία κυκλοφορίας.

You will get it :)

— Zedd (@Zedd) May 31, 2018