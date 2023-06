Ο ZAYN υπέγραψε στη Mercury Records της Universal Music και επιστρέφει με νέο single

Το νέο τραγούδι του ZAYN αναμένεται να κυκλοφορήσει «πολύ σύντομα αυτό το καλοκαίρι».

Ο ZAYN υπέγραψε νέο δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mercury Records της Universal Music Group και ετοιμάζεται για τη μεγάλη δισκογραφική επάνοδό του.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της είδησης, ο ZAYN διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες και δημοσίευσε ένα teaser και ένα σύνδεσμο για το pre-save του πρώτου του single από τη Mercury Records, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, θα κυκλοφορήσει «πολύ σύντομα αυτό το καλοκαίρι».

Ο ZAYN, ο οποίος έγινε γνωστός ως μέλος του εξαιρετικά επιτυχημένου συγκροτήματος των One Direction, διέθετε προηγουμένως συμβόλαιο με την RCA Records της Sony Music.

Διαφήμιση

Πηγές από το περιβάλλον του ZAYN δήλωσαν στο Billboard ότι η νέα μουσική που ετοιμάζει ο Βρετανός τραγουδιστής θα μία σημαντική απόκλιση από τον ήχο που χαρακτήριζε τις προηγούμενες επιτυχίες του, όπως το «Pillowtalk» και το «I Don’t Wanna Live Forever».

Ο πρόεδρος της Mercury Records, Tyler Arnold, δήλωσε για αυτή τη νέα συνεργασία: «Μόλις γνωριστήκαμε με τον ZAYN, ήξερα ότι έπρεπε να συνεργαστούμε. Εντυπωσιάστηκα από τη νέα μουσική του, αλλά εξίσου εντυπωσιάστηκα από το όραμα, το κίνητρο και το πνεύμα του».

«Είναι τιμή μας που εκείνος και η ομάδα του εντάχθηκαν στη Mercury Records. Έχουμε μία απίστευτη ευκαιρία να αφηγηθούμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του», πρόσθεσε.

Η Mercury Records επαναλειτούργησε από τον Universal Music Group τον Απρίλιο του 2022 ως αμερικανικό τμήμα της Republic Records, με επικεφαλής τον Tyler Arnold και τον Ben Adelson ως πρόεδρο και γενικό διευθυντή, αντίστοιχα.

Στο ρόστερ της Mercury Records περιλαμβάνεται ο Post Malone, στον οποίο ο Tyler Arnold είχε προσφέρει συμβόλαιο από τη Republic το 2015 και το James Bay, τον οποίο έφερε στην εταιρεία ο Ben Adelson το 2014.

Στο δυναμικό της Mercury Records ανήκουν επίσης καλλιτέχνες όπως οι Stephen Sanchez, Chelsea Cutler, Jeremy Zucker, Lord Huron, Noah Kahan, BoyWithUke, Ka$hdami, Lyn Lapid και Camylio.

Η Mercury Records λειτουργεί επίσης ως κόμβος για τις συνεργασίες της Republic με την Big Loud Records, που φιλοξενεί τον Morgan Wallen, και την Imperial Music, την ανεξάρτητη εταιρεία διανομής που κυκλοφόρησε το «Inside (The Songs)» του Bo Burnham.

Ως σόλο καλλιτέχνης, ο ZAYN έχει κυκλοφορήσει τρεις άλμπουμ μετά την αποχώρησή του από τους One Direction. Το «Mind Of Mine» (2016), το «Icarus Falls» (2018) και το «Nobody Is Listening» (2021).

Ενώ το «Mind Of Mine» κατέλαβε το Νο. 1 των charts σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, το «Icarus Falls» έφτασε στο No. 61 και στο No. 77 στις δύο χώρες αντίστοιχα.

Ελαφρώς καλύτερες ήταν οι επιδόσεις του «Nobody Is Listening», το οποίο ανέβηκε στο No. 17 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο No. 44 στις ΗΠΑ.

Ο Zayn έχει κυκλοφορήσει επίσης ως σόλο καλλιτέχνης πολυπλατινένιες επιτυχίες όπως το «Pillowtalk», το «I Don’t Wanna Live Forever» με την Taylor Swift για το soundtrack της ταινίας «Fifty Shades Darker», το «Dusk Till Dawn» με τη Sia.

Το «Pillowtalk» κατέκτησε επίσης την κορυφή του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ και των βρετανικών charts.