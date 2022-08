Ο ZAYN τραγουδά το «Night Changes» των One Direction

Αν και ο ZAYN αποφεύγει να μιλά για τους One Direction, αυτή είναι η δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες που τραγουδά ένα τραγούδι του συγκροτήματος στα social media.

Ο ZAYN νοστάλγησε την εποχή των One Direction και δημοσίευσε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας ένα ασπρόμαυρο βίντεο 30 δευτερολέπτων στο οποίο τραγουδά το single «Night Changes» του συγκροτήματος από το 2014.

Η μπαλάντα ήταν το δεύτερο single από το τέταρτο άλμπουμ, «Four», των One Direction που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2014, μόλις τέσσερις μήνες πριν από την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Zayn Malik από το boy band τον Μάρτιο του 2015.

Στο νέο βίντεο, ο ZAYN τραγουδά το δεύτερο μισό του ρεφρέν του «Night Changes», το οποίο ηχογραφήθηκε από τον ,, στο άλμπουμ.

«Όλα όσα έχεις ονειρευτεί ποτέ / Εξαφανίζονται όταν ξυπνάς / Αλλά δεν υπάρχει τίποτα να φοβάσαι / Ακόμα και όταν η νύχτα αλλάζει / Δεν θα αλλάξει ποτέ εμένα και εσένα», τραγουδά.

Ενώ ο ZAYN αποφεύγει ως επί το πλείστον να μιλά για τη συμμετοχή του στους One Direction, αυτή είναι στην πραγματικότητα η δεύτερη φορά που τραγουδά ένα τραγούδι του συγκροτήματος στα social media τους τελευταίους τρεις μήνες.

Τον Ιούνιο, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο τραγουδούσε το «You & I», το τέταρτο και τελευταίο single από το άλμπουμ «Midnight Memories» των One Direction του 2013, με τους θαυμαστές να παρατηρούν ότι έκανε like στο βίντεο στο Instagram ο Louis Tomlinson.

Παρά το γεγονός αναπολεί τις ημέρες του στο συγκρότημα, ο Liam Payne σχολίασε το 2020 ότι δεν πιστεύει ότι ο ZAYN θα είναι μέρος μιας επανένωσης των One Direction, επειδή ποτέ δεν απολάμβανε τα φώτα της δημοσιότητας.

«Κάποιοι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι γι’ αυτό το πράγμα, αλλά ο ZAYN απολαμβάνει την πλευρά της μουσικής όπου απλά φτιάχνει μουσική», είπε.

«Δεν νομίζω ότι απολαμβάνει αυτό που έρχεται μαζί με αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ προσεκτικός στο πού πατάει. Του αρέσει να φτιάχνει τραγούδια και τα τραγούδια του πάνε πολύ καλά, αλλά την ίδια στιγμή δεν του αρέσει πραγματικά να βγαίνει έξω και να τραγουδά τα τραγούδια», εξήγησε.

«Δεν του αρέσει πραγματικά να βγαίνει έξω και να κάνει τα επικοινωνιακά πράγματα που το περιβάλλουν αυτό στον τρελό μικρό κόσμο που ζούμε», πρόσθεσε.

Το τελευταίο σόλο άλμπουμ του ZAYN ήταν το «Nobody Is Listening» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2021 και έφτασε στο No. 17 του Ηνωμένου Βασιλείου και στο No. 44 των ΗΠΑ.