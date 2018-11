Ένα διάσημο τραγούδι του Bollywood διασκευάζει ο Zayn, προκαλώντας ντελίριο στους χρήστες του διαδικτύου.

Ο Zayn τιμά τις ρίζες του με μία απρόσμενη διασκευή σε ένα κλασικό τραγούδι του Bollywood, τραγουδώντας στη Χίντι γλώσσα.

Ο 25χρονος τραγουδιστής, που έγινε γνωστός ως μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος των One Direction, έχει γεννηθεί στο Bradford της Αγγλίας από Βρετανό – Πακιστανό πατέρα και Αγγλίδα μητέρα με ιρλανδική καταγωγή.

Παρόλο που ο Zayn ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική «Vogue» ότι δε δηλώνει πλέον μουσουλμάνος, η πίστη με την οποία ανατράφηκε, συνεχίζει να τρέφει εκτίμηση για τις ασιατικές ρίζες της οικογένειάς του.

Ο νεαρός τραγουδιστής κατά καιρούς έχει δημοσιεύσει στο YouTube διάφορες διασκευές σε τραγούδια όπως το «Bed Peace» της Jhené Aiko, το «Can’t Help Falling In Love» του Elvis Presley και το «Me, Myself and I» της Beyoncé.

Αυτή τη φορά, ο Zayn δοκιμάζει κάτι διαφορετικό και διασκευάζει ένα τραγούδι από το αγαπημένο του Bollywood, προσθέτοντας μία dubstep πινελιά. Το «Allah Duhai Hai» έχει συμπεριληφθεί και στις τρεις ταινίες του franchise «Race» και είναι γραμμένο στη γλώσσα Χίντι (όπως ονομάζονται επίσημα τα ινδικά).

Το Φεβρουάριο, ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει, σε συνέντευξη που είχε δώσει στην ινδική έκδοση του περιοδικού «Elle», ότι είχε ηχογραφήσει ένα τραγούδι για τις ανάγκες μίας κινηματογραφικής ταινίας του Bollywood, χωρίς να αναφέρει τον τίτλο της.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Zayn κυκλοφόρησε μία ολοκαίνουργια συνεργασία με τη Nicki Minaj στο single «No Candle No Light».