Ασπίδα στην Taylor Swift «σηκώνει» ο ΖΑΥΝ.

O ZAYN μίλησε ανοιχτά για το θαυμασμό που τρέφει για την Taylor Swift.

Ο Βρετανός τραγουδιστής, ο οποίος κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες το νέο τραγούδι του «Dusk Till Down» με μία απροσδόκητη συνεργασία με τη Sia, εκφράζει την υποστήριξή του προς την Αμερικανίδα pop star απέναντι σε όλες τις αντιδράσεις που δέχεται για το «Look What You Made Me Do».

Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίζονται αρκετά καλά, καθώς συνυπήρξαν πριν μερικούς μήνες στο «I Don’t Wanna Live Forever» από το soundtrack του «Fifty Shades Darker». Το ντουέτο τους ανακηρύχθηκε ως η «Καλύτερη Συνεργασία» της χρονιάς στα πρόσφατα MTV Video Music Awards 2017 και φημολογείται ότι θα κατατεθεί στα βραβεία Oscar.

Επιπλέον, η Taylor Swift διατηρεί στενή φιλική σχέση με τη σύντροφο του ZAYN, το 22χρονο μοντέλο Gigi Hadid.

«Σε σχέση με αυτό, φυσικά αναφέρομαι σε πράγματα που γράφονται για εμάς όλη την ώρα. Αλλά δεν τα ακούω. Την αξιολογώ ως καλλιτέχνη, νομίζω είναι cool, είναι επιτυχημένη και νομίζω ότι αξίζει την επιτυχία της επειδή έχει δουλέψει σκληρά. Έτσι το βλέπω. Έκανα ένα τραγούδι μαζί της, είχε πλάκα, ήταν επαγγελματίας. Έχει καλή σχέση με το κορίτσι μου, είναι καλές φίλες. Δεν έχω κακό λόγο να πω για εκείνη. Είναι cool», δήλωσε ο ZAYN για την Taylor Swift σε συνέντευξη που έδωσε στο «Fader».