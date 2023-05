Zayn: Το σπάνιο μήνυμα προς τους θαυμαστές του στα social media

Ο Zayn Malik ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη συνεχή υποστήριξή τους σε ένα σπάνιο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και ο 30χρονος τραγουδιστής έχει παραμείνει ως επί το πλείστον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 27 Μαΐου για να στείλει ένα θερμό μήνυμα στους 30 εκατομμύρια followers του.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με στήριξαν σε όλη αυτή την εκπληκτική διαδρομή, ειδικά τους θαυμαστές μου στους οποίους χρωστάω τη ζωή μου», έγραψε.

«Σας αγαπώ και σας λατρεύω και βλέπω όλα όσα κάνετε για εμένα», πρόσθεσε.

Δεδομένου ότι ο Zayn δεν είναι συνήθως ενεργός στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης – έχει αναρτήσει ένα tweet μόνο άλλη μία φορά το 2023 μέχρι στιγμής – το μήνυμά του ενθουσίασε τους ακολούθους του.

Ο Zayn κρατά σχετικά χαμηλούς τόνους τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τον χωρισμό του με την πρώην σύντροφό του Gigi Hadid τον Οκτώβριο του 2021.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Zayn φάνηκε να προαναγγέλλει την επιστροφή του στη μουσική σε μία άλλη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το Instagram.

