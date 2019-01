Δύο ερωτευμένοι νέοι που τους χωρίζει ο θάνατος.

Ο ZAYN δίνει εικόνα στο τραγούδι «Satisfaction» από τη νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Icarus Falls».

Το διπλό άλμπουμ (με 27 τραγούδια) κυκλοφόρησε στα μέσα Δεκεμβρίου από την RCA Records / Sony Music και αποτελεί μία διχοτόμηση του φωτός και του σκοταδιού. Η κεντρική ιδέα είναι βασισμένη στο μύθο του Δαίδαλου και του Ικάρου από την ελληνική μυθολογία.

Ο πρώτος δίσκος, με την ονομασία «Icarus», αναβλύζει φως με αισιόδοξα τραγούδια όπως τα «Let Me», «Common» και «There You Are».

Ο δεύτερος δίσκος, «Falls», αντιπροσωπεύει τη σκοτεινή πλευρά της ζωής, από τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέχρι τις προσωπικές μάχες που έχει δώσει ο Zayn.

Σε αυτήν την πλευρά το άλμπουμ συμπεριλαμβάνεται η συνεργασία με τον Timbaland στο «Too Much» και η συνάντηση με τη Nicki Minaj στο «No Candle, No Light».

Το «Satisfaction» περιέχεται στο δεύτερο μέρος του «Icarus Falls».

Το τραγούδι αναφέρεται σε στίχους από το επιτυχημένο «Runaway» της Cher και το θρυλικό «(I Can’t Get No) Satisfaction» των Rolling Stones.

Το συγκινητικό video clip του «Satisfaction» είναι μία ωδή στην καταδικασμένη αγάπη.

Ο Zayn εμφανίζεται για ελάχιστα μόνο δευτερόλεπτα και δίνει τη σκυτάλη σε μοναδικές εικόνες από την κουλτούρα μίας αφρικανικής φυλής, όπου δύο ερωτευμένοι νέοι χωρίζονται με βία.

Τη σκηνοθεσία φρόντισε ο Bouha Kazmi («Pillowtalk»).

Το πρώτο πλάνο του video clip είναι ένα απόσπασμα από το ιντερλούδιο «Intermission: Flower» από τον πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Zayn, το «Mind Of Mine» (2016), γραμμένο στα αγγλικά και στη γλώσσα των Ούρντου, που παραπέμπει στην ασιατική καταγωγή του τραγουδιστή.