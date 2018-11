Δύο από τα μεγαλύτερα είδωλα της σημερινής μουσικής βιομηχανίας ενώνουν δυνάμεις σε ένα τραγούδι που θα απασχολήσει.

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία του Zayn με τη Nicki Minaj είναι γεγονός και έχει τον τίτλο «No Candle No Light».

Το Σεπτέμβριο του 2017, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της μεγάλης επιτυχίας «Dusk Till Dawn», ο Βρετανός τραγουδιστής είχε επιβεβαιώσει για πρώτη φορά ότι θα ένωνε δυνάμεις με την αδιαφιλονίκητη «βασίλισσα της hip-hop.»

Ωστόσο χρειάστηκε να περάσουν 14 μήνες και να κυκλοφορήσουν άλλα πέντε singles, πριν φτάσει η στιγμή των μεγάλων αποκαλυπτηρίων για τη συνεργασία της σεζόν.

Μετά το «Dusk Till Dawn» που έμελλε να κυριαρχήσει 17 εβδομάδες στο διεθνές Airplay Chart της Ελλάδας και το video clip να μετρήσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές, ακολούθησαν το «Let Me», το «Entertainer», το «Sour Diesel», η συνάντηση με τον Timbaland στο «Too Much» και το «Fingers».

Πριν λίγες ημέρες ο Zayn σχολίασε το ερώτημα του κοινού που παραμένει αναπάντητο, δηλαδή πότε θα κυκλοφορήσει ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του.

«Σας ακούω παιδιά. Ξέρω ότι θέλετε την ημερομηνία για το άλμπουμ και το θέλω κι εγώ. Η δισκογραφική εταιρεία με καθυστερεί, αλλά υπόσχομαι ότι κάνω τα πάντα για να φτάσει η μουσική μου σε σας», ανέφερε σε ένα μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter, χωρίς να ξεδιαλύνει το τοπίο.

Η συνεργασία του Zayn με τη Nicki Minaj στο «No Candle No Light» κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music.