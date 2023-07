Η σχέση του Zayn και της Gigi Hadid είναι «πολύ πιο υγιής» σήμερα

Ο Zayn και η Gigi Hadid θέλουν να διασφαλίσουν ότι η κόρη τους θα μεγαλώσει σε ένα ήρεμο περιβάλλον.

Η σχέση του Zayn Malik και της Gigi Hadid είναι «πολύ πιο υγιής» σε σχέση με το παρελθόν και αυτό αποδεικνύεται από τη διακριτική υποστήριξη του μοντέλου στον πρώην σύντροφό της.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Zayn ανάρτησε στο Instagram μία φωτογραφία του στην οποία εμφανίζεται, χωρίς μπλούζα, να κάθεται σε ένα κόκκινο πιάνο και επιδείκνυε τον εκτεταμένο αριθμό των τατουάζ του.

Ο Zayn δεν συμπεριέλαβε λεζάντα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την Gigi Hadid να κάνει like στην ανάρτηση, λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου single του μετά από τρία χρόνια – του «Love Like This».

Πριν από τον χωρισμό τους το 2021, ο οποίος ήρθε όταν ο Zayn κατηγορήθηκε ότι χτύπησε τη μητέρα της Hadid, Yolanda Hadid, το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, τη δύο ετών σήμερα Khai.

Μια πηγή δήλωσε στο ET ότι παρά το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης τους, ο Zayn και η Gigi Hadid συνεργάζονται για να διασφαλίουν ότι η κόρη τους θα μεγαλώσει σε ένα ήρεμο περιβάλλον.

«Ο Zayn και η Gigi επικεντρώνονται και οι δύο στην ανατροφή της κόρης τους», ανέφερε η πηγή.

«Η σχέση τους βρίσκεται σε μία πολύ πιο υγιή φάση από ό, τι ήταν πριν. Και οι δύο επικεντρώνονται στην προσπάθεια να δώσουν στο κοριτσάκι τους την πιο σταθερή και φυσιολογική ζωή που μπορούν», ανέφερε.

Ο Zayn μίλησε για τη συνεπιμέλεια της κόρης του με την Gigi Hadid κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «Call Her Daddy» νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Έχουμε μία πολύ καλή σχέση για την Khai. Αυτή είναι το, ξέρετε, το πιο σημαντικό πράγμα», είπε στην οικοδέσποινα Alex Cooper.

«Την έχω το 50% του χρόνου, οπότε ο χρόνος που έχω μαζί της είναι τόσο σημαντικός γιατί νιώθω ότι μεγαλώνει τόσο γρήγορα», συνέχισε.

«Έτσι, όταν είμαι μαζί της, δεν δουλεύω καθόλου. Απλώς περνάω μία ολόκληρη μέρα μαζί της και ζωγραφίζουμε, παίζουμε με πλαστελίνη, αυτό και εκείνο. Πηγαίνουμε στο πάρκο, στο ψυχαγωγικό πάρκο, στον ζωολογικό κήπο. Απλά διασκεδάζουμε», εξήγησε.

Ενώ τους τελευταίους μήνες είναι οι έντονες φήμες που υποστηρίζουν η Gigi Hadid έχει σχέση με τον Leonardo DiCaprio, η πηγή σχολίασε στο ET ότι η Gigi είναι περισσότερο συγκεντρωμένη στις προσπάθειές της να είναι καλή μητέρα παρά σε οποιοδήποτε ειδύλλιο.

«Η σχέση της Gigi και του Leo είναι φιλική και χαμηλών τόνων. Βλέπουν ο ένας τον άλλον όταν μπορούν και κάνουν μία προσπάθεια να είναι μαζί όταν βολεύει και τους δύο, αλλά οι προτεραιότητες της Gigi είναι η κόρη της και η δουλειά της», είπε η πηγή.

Από την άλλη πλευρά, ο Zayn φέρεται να είχε ένα σύντομο ειδύλλιο με τη Selena Gomez πριν λίγους μήνες, με τον φωτογραφικό φακό να εντοπίζει μαζί τους δύο τραγουδιστές στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο.

Ωστόσο, ο Zayn παραμένει επίσης επικεντρωμένος στη μουσική του και στην κόρη του.