Ο Zayn ετοιμάζει το νέο άλμπουμ του – Και ενημέρωσε το κοινό αθόρυβα

Ο Zayn έχει επιστρέψει στο στούντιο ηχογράφησης.

Ο Zayn ετοιμάζει το τέταρτο προσωπικό άλμπουμ του και επέλεξε έναν ελάχιστα ηχηρό τρόπο για να μοιραστεί την είδηση με τους θαυμαστές του.

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction ενημέρωσε αθόρυβα την ενότητα του βιογραφικού του στην επίσημη σελίδα του στην πλατφόρμα του Spotify, προσθέτοντας μία ακόμη γραμμή στο τέλος.

«Ο Zayn ετοιμάζει αυτή τη στιγμή το πολυαναμενόμενο τέταρτο άλμπουμ του», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη νέα δισκογραφική δουλειά του Zayn, όπως για παράδειγμα ο πιθανός τίτλος του άλμπουμ ή η περίοδος που αναμένεται να κυκλοφορήσει.

Το τελευταίο προσωπικό άλμπουμ του Zayn ήταν το «Nobody Is Listening», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2021.

Δυστυχώς, οι εντάσεις του τραγουδιστή με την οικογένεια της πρώην συντρόφου του Gigi Hadid, με την οποία έχει αποκτήσει μία κόρη δύο ετών, μπορεί να επισκίασε την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Το «Nobody Is Listening» γνώρισε μέτρια επιτυχία στις πωλήσεις και στα charts. Το τρίτο άλμπουμ του Zayn εμφανίστηκε στο No. 44 του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανέβηκε στο No. 17 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τους τελευταίους μήνες του 2022 ο 29χρονος τραγουδιστής άρχισε να ανεβάζει ξανά ρυθμούς.

Ο Zayn συμμετείχε στο τραγούδι «Fire Inside» από το άλμπουμ «Tantra» του Αμερικανικού ράπερ Yung Blue, ενώ πιο πρόσφατα ηχογράφησε μία διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Angel» του Jimi Hendrix, που κυκλοφόρησε στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννηση του θρυλικού κιθαρίστα.

Εκτός από τη μουσική, ο Zayn είναι επίσης εξαιρετικά παθιασμένος με τη μόδα, το design και τη ζωγραφική.

Τον περασμένο Νοέμβριο κυκλοφόρησε τη δεύτερη συλλογή της Paynt by Zayn, μίας σειράς ρούχων και αξεσουάρ με σχέδια εμπνευσμένα από τους πρωτότυπους πίνακες και τα σχέδιά του, με την οποία έδειξε ότι ελπίζει να περάσει περισσότερο χρόνο στον κόσμο της μόδας.