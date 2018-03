Ο Zayn κυκλοφόρησε το remix που είχε κάνει μαζί με τον August Alsina για το «Don’t Matter» του τελευταίου, ύστερα από τη διαρροή του τραγουδιού στο διαδίκτυο.

Το τραγούδι δεν προοριζόταν να δει το φως τη δημοσιότητα, αλλά τελικά διαδόθηκε χωρίς την επίσημη έγκριση και άδεια. Η αντίδραση του Βρετανού τραγουδιστή ήταν να διαθέσει το τραγούδι δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας του.

Ο Zayn έγραψε σε ένα μήνυμα που κοινοποίησε στο Twitter:

«Αυτό δεν ήταν ένα τραγούδι που σκόπευα να κυκλοφορήσω, αλλά λόγω αντι-επαγγελματισμού διέρρευσε από κάποιον και οι θαυμαστές μου σημαίνουν περισσότερα για εμένα από μία ηλίθια διαρροή. Οπότε εδώ είναι δωρεάν για εσάς να το απολαύσετε, πριν κυκλοφορήσει η μουσική μου.»

This was not a song I intended to put out, but due to unprofessionalism has been leaked by someone and my fans mean more to me than a stupid leak, so here it is free for you to enjoy, before my music drops https://t.co/M7NZnlGBw7 :) love z pic.twitter.com/ggYMqaKlC9

— zayn (@zaynmalik) March 11, 2018