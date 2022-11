O Zayn διασκευάζει το «Angel» του Jimi Hendrix

Ο Zayn μεταφέρει το «Angel» του Jimi Hendrix στις νέες γενιές ακροατών.

Ο Zayn Malik κυκλοφορεί μια διασκευή του τραγουδιού «Angel» του Jimi Hendrix με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννηση του αείμνηστου θρύλου της κιθάρας.

Αυτή η νέα έκδοση του «Angel» χρησιμοποιεί τον αυθεντικό ήχο της κιθάρας με την υπογραφή του Jimi Hendrix από το πρωτότυπο τραγούδι και τον συνδυάζει με την αισθαντική φωνή του Malik.

Η χροιά της φωνής του πρώην τραγουδιστή των One Direction δένει με άνεση με την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’70 και δίνει νέα πνοή στο τραγούδι.

Το «Angel» είναι ένα τραγούδι από το μεταθανάτιο άλμπουμ του «The Cry Of Love» του Jimi Hendrix που κυκλοφόρησε το 1971.

Για τη συνεργασία με τον Zayn μίλησε στο Billboard εκπρόσωπος της Experience Hendrix, της εταιρείας που είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του ονόματος, της εικόνας και του 100% της μουσικής κληρονομιάς του Jimi Hendrix.

«Είμαστε ευχαριστημένοι που ο Zayn εμπνεύστηκε να χρησιμοποιήσει αυθεντική μουσική από το “Angel” του Jimi Hendrix στην ηχογράφηση του τραγουδιού του», ανέφερε.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η νέα εκδοχή ενός κλασικού τραγουδιού του Hendrix θα διαφωτίσει μία νέα γενιά ακροατών για την ιδιοφυΐα του Jimi και θα προωθήσει ακόμα περισσότερο τη συνεχιζόμενη κληρονομιά του», πρόσθεσε στη δήλωσή του.

Ο Jimi Hendrix γεννήθηκε στο Σιάτλ των ΗΠΑ στις 27 Νοεμβρίου 1942 και άρχισε να παίζει κιθάρα από την ηλικία των 15 ετών. Η καριέρα του ως κιθαρίστας ξεκίνησε ουσιαστικά μόλις το 1966, όταν μετακόμισε στην Αγγλία και άρχισε να παίζει με τους Jimi Hendrix Experience.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ με τους Jimi Hendrix Experience, τα «Are You Experienced» (1967), «Axis: Bold As Love» (1967) και «Electric Ladyland» (1968), πριν κυκλοφορήσει το τελευταίο του άλμπουμ το 1970, το live album «Band of Gypsys».

Ο Jimi Hendrix πέθανε σε ηλικία 27 ετών στις 18 Σεπτεμβρίου 1970. Τιμήθηκε μετά θάνατον με πλήθος βραβείων και εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1992, και στο UK Music Hall of Fame το 2005.

Ανακηρύχθηκε επίσης ο «μεγαλύτερος κιθαρίστας όλων των εποχών» από το περιοδικό Rolling Stone, το οποίο το 2015 έγραψε: «Ο Jimi Hendrix διέλυσε την ιδέα μας για το τι θα μπορούσε να είναι η ροκ μουσική: χειρίστηκε την κιθάρα, τα ντραμς, το στούντιο και τη σκηνή».

Όσο για τον Zayn, αυτή είναι η πρώτη κυκλοφορία του για φέτος. Τον Ιανουάριο του 2021, κυκλοφόρησε το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του, «Nobody Is Listening», το οποίο έφτασε στο No. 17 του Ηνωμένου Βασιλείου.