Ο Zayn μοιράζεται το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του «Icarus Falls», που κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά τον πρώτο προσωπικό δίσκο του, το χρυσό «Mind Of Mine» (2016) που ανέβηκε στην κορυφή σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία κ.ά., ο Βρετανός τραγουδιστής δίνει τέλος στην προσμονή και ανταμείβει το κοινό του με άπλετη γενναιοδωρία και 27 ολοκαίνουργια τραγούδια.

Η ονομασία του «Icarus Falls» είναι εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα από το μύθο του Ίκαρου και του Δαίδαλου.

Το ίδιο θέμα ακολουθεί το εξώφυλλο του άλμπουμ, στο οποίο απεικονίζεται με ένα μεταλλικό σκελετό φτερών η σύγχρονη απόδοση του μύθου.

Παρότι το «Icarus Falls» περιέχει 27 τραγούδια, εκτός έμεινε η μεγάλη επιτυχία «Dusk Till Down» του Zayn με τη συμμετοχή της Sia.

Το τραγούδι κυριάρχησε για 19 εβδομάδες στην πρώτη θέση του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, ενώ το κινηματογραφικό video clip του μετρά πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται όλα τα singles που παρουσίασε ο 25χρονος τραγουδιστής μετά το «Dusk Till Down», όπως η συνεργασία με τον Timbaland στο «Too Much» και η συνάντηση με τη Nicki Minaj στο «No Candle No Light».

Από τα ονόματα των παραγωγών ξεχωρίζει αναμφίβολα η παρουσία των βραβευμένων με Grammy, Greg Kurstin (Adele, Sia), Frank Dudes (Rihanna, The Weeknd) και Malay (Sam Smith, Lorde, Frank Ocean).

Το «Icarus Falls» είναι η ιστορία ενός άνδρα που προσπαθεί να καταλάβει την αγάπη και να βρει τη δική του αληθινή φωνή μέσα στον κόσμο.

Γοητευμένος από τον έρωτα, σαν ένας άλλος Ίκαρος, ο Zayn θέλει να «πετάξει» όσο πιο ψηλά γίνεται στο φωτεινό «ήλιο» της αγάπης. Ωστόσο όταν παρασύρεσαι από το πάθος, οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές και να προσγειωθείς απότομα στο έδαφος.

«Η πτώση του Ικάρου» είναι διδακτική, αλλά και… απολαυστική χάρη στα 27 τραγούδια του Zayn.