Η Zara Larsson προσθέτει τη δική της μοναδική πινελιά στο διαχρονικό τραγούδι των ΑΒΒΑ.

Η Zara Larsson ενώνει δύο εποχές της σουηδικής pop παρουσιάζοντας μια εκπληκτική ερμηνεία του κλασικού τραγουδιού «Lay All Your Love On Me» των ABBA για το Spotify Singles.

Η 24χρονη τραγουδίστρια αποτίει φόρο τιμής στο θρυλικό συγκρότημα των ABBA και προσθέτει τη δική της επιδέξια και σέξι πινελιά στο τραγούδι.

Το «Lay All Your Love on Me» προέρχεται από το έβδομο άλμπουμ των ΑΒΒΑ, με τίτλο «Super Trouper», που κυκλοφόρησε το 1980 και εκείνη την εποχή ήταν το single 12 ιντσών με τις υψηλότερες πωλήσεις στα χρονικά των βρετανικών charts.

Το πρωτότυπο τραγούδι εμπλουτίζεται από την ενέργεια της house μουσικής σε μία εκδοχή γεμάτη ζωντάνια. Το «Lay All Your Love On Me» αποδεικνύεται διαχρονικό όσο ποτέ στα χέρια της Zara Larsson.

Τελικά, η Zara Larsson επαναφέρει, αναζωογονεί και ξαναζωντανεύει αυτόν τον ύμνο και τον συστήνει σε μια νέα γενιά.

Η εκδοχή της Zara Larsson για το «Lay All Your Love On Me» κυκλοφόρησε παράλληλα με την την έναρξη της πρωτοποριακής παράστασης «The ABBA Voyage» στο «ABBA Arena» στο Queen Elizabeth Park του Λονδίνου.

«Πάντα μου άρεσε το “Lay All Your Love On Me” για τις μελωδίες, το ρεφρέν και για το πώς ακούγεται. Μου αρέσει που μοιάζει λίγο μυστηριώδες και έχει ένα ιδιαίτερο είδος ατμόσφαιρας μέσα του», σχολίασε η Zara Larsson.

«Το τραγουδά ένας απελπισμένος άνθρωπος και μου αρέσει η αίσθηση της ευπάθειας. Είναι σέξι και φοβερό το γεγονός ότι το τραγούδι είναι τόσο σύντομο. Όλα όσα θέλεις να πεις είναι μέσα σε αυτές τις προτάσεις», εξήγησε.

Πρόσφατα, η Zara Larsson συνεργάστηκε με έναν ακόμη Σουηδό, τον DJ και μουσικό παραγωγό Alesso, στο νέο single του με τίτλο «Words». Αυτή ήταν η πρώτη κυκλοφορία της μετά το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, «Poster Girl», το οποίο αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2021.

Αργότερα φέτος αναμένεται περισσότερη μουσική από τη Zara Larsson.