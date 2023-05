Η Zara Larsson κυκλοφορεί το νέο single «End Of Time»

Άλλο ένα εξαιρετικό pop τραγούδι από τη Ζara Larsson.

Η Zara Larsson κυκλοφορεί το ολοκαίνουργιο single «End Of Time» μαζί με ένα εντυπωσιακό coming-of-age μουσικό βίντεο.

Με το «End Of Time», η Larsson συνεχίζει τον συναρπαστικό νέο κεφάλαιο που ξεκίνησε με το «Can’t Tame Her» νωρίτερα φέτος. Το «End Of Time» κυκλοφορεί τώρα από τη δική της δισκογραφική εταιρεία Sommer House σε συνεργασία με τη Sony Music.

«Δούλευα πάνω σε αυτό το τραγούδι για πολύ καιρό και μόλις ολοκληρώθηκε, όλοι ξέραμε ότι ήταν πραγματικά ξεχωριστό. Όταν ήρθε η ώρα να δημιουργήσω το βίντεο συνεργάστηκα με τους Baker Twins σε μία ιστορία που είναι πολύ προσωπική για εμένα», δηλώνει η Zara.

«Έχω εξερευνήσει αυτό το θέμα και στο παρελθόν, ότι υπάρχει μία πραγματική δυαδικότητα στη ζωή μου καθώς είμαι θαυμάστρια και δημιουργός, ένας πραγματικός άνθρωπος και μία pop star», συνεχίζει.

«Προσπαθώ να αγαπώ όλες αυτές τις πλευρές εξίσου. Γι’ αυτό νιώθω ότι το βίντεο είναι η δική μου εκδοχή μίας αιώνιας ερωτικής ιστορίας», αναφέρει.

Το «End Of Time» είναι ένα ακόμα instant-classic τραγούδι από τη Zara Larsson, το οποίο αποτυπώνει την έμφυτη κατανόησή της για όλα όσα μπορεί να κάνει η pop.

Το νέο τραγούδι της Zara Larsson, εν μέρει συμφωνική power-ballad, εν μέρει ένα δυστοπικό dance-banger, συνδυάζει τη Rihanna της περιόδου του «Loud» και τα έντονα συναισθήματα των ηρώων της πατρίδας της, των ABBA, σε μία απροκάλυπτη δήλωση των επιθυμιών της.

«Θέλω την αγάπη σου / Να επαναπροσδιορίσει / Το ίδιο το νόημα της ζωής μου / Να διαλύσει τον ιστό του μυαλού μου», τραγουδά η Zara Larsson.

Το «End Of Time» είναι μία δημιουργία των βασικών συνεργατών της Rick Nowels (Lana Del Rey, Dua Lipa) και Danja (Britney Spears, Timbaland), οι οποίοι έχουν αναλάβει και την παραγωγή του single.

Το music video για το «End Of Time» μεταφέρει το τραγούδι σε μία νέα κινηματογραφική διάσταση.

Η Zara Larsson συναντά τον νεότερο εαυτό της μόνο για μία ημέρα και αποτυπώνει την ανάγκη να ακολουθήσει αυτή την εσωτερική ορμή – και την ατρόμητη χορεύτρια που κρύβει μέσα της – από την παιδική ηλικία της μέχρι το «τέλος του χρόνου».

Η Zara Larsson επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο αυτή την άνοιξη με το «Can’t Tame Her», ένα φλογερό anthem για τις γυναίκες – με την κατάλληλη ασυγκράτητη ερμηνεία.

Το «Can’t Tame Her» διανύει τη δέκατη έκτη εβδομάδα του στο Top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έφτασε επίσης στο No. 3 στο iTunes, μόλις κατέκτησε το Νο. 1 στα Dance Ραδιόφωνα των ΗΠΑ και έχει ήδη ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια streams.

Η ορμητική και αβίαστα θετική παρουσία της Zara Larsson έχει γίνει αισθητή σε όλο τον κόσμο: από το εξώφυλλο της Vogue Scandinavia και το «Late Night With Seth Meyers» μέχρι την Eurovision, το podcast «Diary Of A CEO» και μία ενθυουσιώδη υποδοχή στο «G-A-Y» του Λονδίνου.

Η επιτυχία του «Can’t Tame Her» συνέπεσε με τη νεοσύστατη συμμαχία της Zara μεταξύ της δικής της δισκογραφικής εταιρείας Sommer House και της Sony Music, σε μια πρωτοποριακή συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας η μόλις 25 ετών ακόμα τραγουδίστρια πήρε παράλληλα τον έλεγχο ολόκληρης της δισκογραφίας της (η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 9 δισεκατομμύρια φορές).

Έχοντας τα ηνία και χωρίς κανένα ίχνος φιλτραρίσματος, ο χειρισμός της Zara Larsson στην pop μοιάζει απόλυτα σύμφωνος με την εποχή και – στο «End Of Time» – ολοένα και πιο διαχρονικός.

Αυτό το καλοκαίρι, η Zara Larsson θα μεταφέρει το απίστευτο live show της σε όλο τον κόσμο με εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως το Big Weekend του BBC Radio 1 (28 Μαΐου), το Summertime Ball του Capital FM (11 Ιουνίου), το Lollapalooza της Στοκχόλμης (29 Ιουνίου) και το Benicassim (13 Ιουλίου).