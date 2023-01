Η Zara Larsson επιστρέφει γεμάτη αυτοπεποίθηση και δύναμη.

Η Zara Larsson επιστρέφει με το άκρως ενδυναμωτικό νέο τραγούδι «Can’t Tame Her».

Το «Can’t Tame Her» εγκαινιάζει το νέο κεφάλαιο της Zara Larsson με θεαματικό, κατάλληλα ακαταμάχητο τρόπο.

Με το γυαλιστερό, φουτουριστικό bounce και τα λαμπερά συνθεσάιζερ με επιρροή από τα ’80s, η αισιόδοξη ορμή του τραγουδιού οδηγεί σε ένα ρεφρέν που μπορείς να το τραγουδήσεις κατευθείαν, καθώς η Zara Larsson δηλώνει: «Δεν μπορείς να τη δαμάσεις!».

Το music video που συνοδεύει το «Can’t Tame Her» αποτυπώνει άψογα αυτή την ενέργεια – και το φλογερό, γυναικείο μήνυμα προόδου – στην οθόνη. Τα γυρίσματα έγιναν στην Πράγα και τις χορογραφίες σχεδίασε ο JaQuel Knight, με τον οποίο η Zara Larsson συνεργάστηκε για πρώτη φορά στο εμβληματικό πλέον video του «Love Me Land».

Η Zara Larsson έγραψε το «Can’t Tame Her» μαζί με τους μακροχρόνιους συνεργάτες της MNEK και MTHR, καθώς και με τον βραβευμένο με Grammy Αμερικανό παραγωγό Danja (Britney Spears, Timabland).

Το «Can’t Tame Her» είναι η πρώτη κυκλοφορία από το επερχόμενο τρίτο διεθνές άλμπουμ της Larsson και αποτελεί επίσης την έναρξη της νέας συνεργασίας μεταξύ της δικής της δισκογραφικής εταιρείας Sommer House και της Black Butter Records / Epic Records.

Έχοντας πάρει τον έλεγχο ολόκληρου του δισκογραφικού καταλόγου της, ο οποίος διαθέτει πάνω από εννέα δισεκατομμύρια streams, η 25χρονη ακόμα τραγουδίστρια ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της και αποδεικνύει γιατί θεωρείται ένα από τα πιο συναρπαστικά διεθνή αστέρια της σουηδικής pop.

Το «Can’t Tame Her», ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός στον ήχο, την εικόνα και την αφήγηση, αντιπροσωπεύει επίσης εύστοχα την ασυγκράτητα θετική στάση που έχει φέρει τη Zara Larsson στο σημείο που βρίσκεται το 2023.

Η Zara Ένα θαυμαστό ταλέντο, η Larsson προκαλεί και ωθεί την ποπ κουλτούρα προς τα εμπρός με φωτισμένους και ενεργοποιημένους ύμνους που απογειώνουν και σαγηνεύουν ταυτόχρονα.

Με κάθε κίνησή της, συνεχίζει αθόρυβα να γράφει ιστορία και να σπάει ρεκόρ. Το πλατινένιο άλμπουμ της «So Good» που κυκλοφόρησε το 2017, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή ντεμπούτα στο Spotify από γυναίκα καλλιτέχνιδα.

Η αυξανόμενη δισκογραφία της Zara Larsson έχει να επιδείξει τη μία επιτυχία μετά την άλλη, από το «Never Forget You», το «Lush Life» και το «Ain’t My Fault» μέχρι την εμβληματική συνεργασία με τους Clean Bandit στο «Symphony».

Το δεύτερο διεθνές άλμπουμ της, «Poster Girl» (2020), περιείχε επιτυχίες όπως τα «Ruin My Life» και «Wow», με τη Zara Larsson ανέβηκε ακόμα περισσότερο προς την κορυφή της pop. Αν και το άλμπουμ κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια του lockdown, η Larsson ξεπέρασε τα όρια με μία εικονική εμφάνιση για το Roblox και με ένα viral livestream show σε συνεργασία με την Ikea για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Τον τελευταίο περίπου χρόνο η Zara Larsson απελευθερώθηκε, για άλλη μία φορά, στον πραγματικό κόσμο: έκανε μία sold out ευρωπαϊκή περιοδεία για το «Poster Girl», κυκλοφόρησε μία επιτυχημένη συνεργασία με τον Alesso και ηχογράφησε μία διασκευή του «Lay All Your Love On Me» των ABBA για το Spotify Singles. Επίσης, παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της παράστασης «Voyage» του θρυλικού συγκροτήματος.