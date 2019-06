Απολαύστε τη γοητευτική Zara Larsson… εις τριπλούν.

Η Zara Larsson κυκλοφορεί από τις TEN / Epic Records / Sony Music το νέο single και video clip «All The Time».

Το λαμπερό βίντεο διαδραματίζεται στο περιβάλλον ενός πολύχρωμου λούνα παρκ, με τη γοητευτική τραγουδίστρια να εμφανίζεται μπροστά σε κοινό για το οποίο δεν έχει τραγουδήσει ξανά.

Στο «All The Time» δεν πρωταγωνιστεί μόνο η Zara αλλά και τα δύο alter ego της. Όλες μαζί ανεβαίνουν στη σκηνή και χορεύουν στο σαγηνευτικό ρυθμό του τραγουδιού, ακολουθώντας την ιδιαίτερη χορογραφία του JaQuel Knight.

Το νέο single της Zara Larsson διαθέτει όλα τα συστατικά μίας καλοκαιρινής επιτυχίας. Η 21χρονη Σουηδή υπογράφει το «All The Time» μαζί με τις Noonie Bao (Camila Cabello, Charli XCX) και Ilsey Juber (Beyoncé, Miley Cyrus).

Την παραγωγή ανέλαβε ο Linus Wiklund.

Summer time and I’m caught in a feeling pic.twitter.com/6muUXi9qjf — Zara Larsson (@zaralarsson) June 22, 2019

Το 2019 αντιπροσωπεύει μία καταπληκτική χρονιά για τη Zara Larsson.

Το «All The Time» διαδέχεται την πρόσφατη συνεργασία της με το συγκρότημα – φαινόμενο BTS στο τραγούδι «A Brand New Day», σε παραγωγή του ειδήμονα Mura Musa. Το «A Brand New Day» έχει ξεπεράσει τα 7,7 εκατομμύρια streams μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την κυκλοφορία του και έχει συλλέξει θετικές κριτικές από τα μέσα ενημέρωσης.

Το Μάρτιο η Zara Larsson παρουσίασε το single «Don’t Worry Bout Me» που μετρά περισσότερα από 59 εκατομμύρια streams, ενώ το «Ruin My Life» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο διαθέτει συνολικά πάνω από 342 εκατομμύρια streams.

Ετοιμαστείτε για το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της και για περισσότερες εκπλήξεις που θα αποκαλυφθούν πολύ σύντομα.

Έπειτα από τη sold-out περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική, η Zara συνεισφέρει με την εκρηκτική ενέργειά της στις συναυλίες του Ed Sheeran για το τρέχον ευρωπαϊκό σκέλος του «Divide Tour».