Ο Zack de la Rocha των Rage Against The Machine τραυματίστηκε στη σκηνή και συνέχισε να τραγουδά

Ο τραγουδιστής των Rage Against The Machine, Zack de la Rocha, τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια της δεύτερης συναυλίας της περιοδείας του συγκροτήματος, το βράδυ της Δευτέρας 11 Ιουλίου στο Σικάγο.

Λόγω του τραυματισμού του, ο Zack De La Rocha τραγούδησε πολλά από τα τραγούδια καθισμένος σε ένα ηχείο.

Ο Zack de la Rocha φαίνεται ότι τραυματίστηκε αφού οι Rage Against The Machine είχαν παίξει τέσσερα τραγούδια στο «United Center» του Σικάγο και είχαν ξεκινήσει το «Bullet In The Head», ένα κλασικό τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ τους, του 1992.

Λίγο αργότερα, ο Zack de la Rocha είπε στο κοινό: «Δεν ξέρω τι συνέβη στο πόδι μου αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρετε κάτι; Θα συνεχίσουμε. Αν χρειαστεί θα συρθώ στη σκηνή. Θα παίξουμε για όλους εσάς απόψε. Έχουμε φτάσει ως εδώ».

Ο De La Rocha προσπάθησε να σταθεί σε διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης συναυλίας, αλλά δεν μπορούσε να ασκήσει βάρος στο τραυματισμένο πόδι του.

Ο 52χρονος τραγουδιστής τελικά μεταφέρθηκε υποβασταζόμενος από τη σκηνή στο τέλος της συναυλίας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Zack de la Rocha τραυματίζεται κατά τη διάρκεια συναυλίας των Rage Against The Machine. Χτύπησε τον αστράγαλό του όταν πήδηξε πάνω σε ένα ηχείο κατά τη διάρκεια εμφάνισης του συγκροτήματος στο Νιού Τζέρσεϊ τον Αυγούστο του 1997 και ολοκλήρωσε και εκείνη τη συναυλία.

Οι Rage Against The Machine, οι οποίοι αποτελούνται από τον τραγουδιστή Zack de la Rocha, τον κιθαρίστα Tom Morello, τον μπασίστα Tim Commerford και τον ντράμερ Brad Wilk, ξεκίνησαν την περιοδεία τους «Public Service Announcement» το βράδυ του Σαββάτου 9 Ιουλίου μπροστά σε περίπου 30.000 θεατές στο «Alpine Valley Music Theatre» στο East Troy του Ουισκόνσιν.

Το συγκρότημα άνοιξε την πρώτη του συναυλία μετά από 11 χρόνια με το «Bombtrack» από το πρώτο άλμπουμ του, το «Rage Against The Machine» του 1992, και έκλεισε τη βραδιά με το «Killing In The Name».

Άλλα τραγούδια που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας ήταν τα «Bulls On Parade», «Guerrilla Radio», «Sleep Now In The Fire», «Wake Up», «Testify» και μια διασκευή του «The Ghost Of Tom Joad» του Bruce Springsteen.

Η περιοδεία των Rage Against The Machine, στην οποία συμμετέχουν ως support οι Run The Jewels, θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου.