Yves V και Ilkay Sencan ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Not So Bad»

Ένα υπέροχο future bass κομμάτι με βάση Eminem!

Μετά την τεράστια επιτυχία του «We Got That Cool» με τον Afrojack και με την Icona Pop, o Yves V επιστρέφει και μαζί με τον Ilkay Sencan και παρουσιάζουν το «Not So Bad» (feat Emie), που θα ακουστεί πολύ.

Το «Not So Bad» είναι ένα future bass κομμάτι που χρησιμοποιεί στη βασική μελωδία sample από το διαχρονικό «Stan» του Eminem, εμποτισμένο με μια μεθυστική στρώση house.

Το βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι μας μεταφέρει σε ένα φουτουριστικό, ουτοπικό κόσμο όπου οι τεχνολογικοί κανόνες βασιλεύουν. Παρακολουθώντας το ζούμε τον πλήρη προκλητικό κόσμο όπου ο άνθρωπος συναντά τη μηχανή και αυτό που συμβαίνει όταν δύο κόσμοι συγκρούονται.

Το τραγούδι έχει ήδη διεθνή υποστήριξη από μέσα όπως το BBC Radio 1 αλλά και κορυφαίους DJs, όπως οι Dimitri Vegas & Like Mike, Oliver Heldens, Tiësto, Afrojack, David Guetta, Hardwell, MK και πολλοί άλλοι.

Ακούστε το!