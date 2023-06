Ο YUNGBLUD ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με το single «Lowlife»

Το «Lowlife» είναι ίσως το πιο ειλικρινές τραγούδι του YUNGBLUD μέχρι σήμερα.

Ο YUNGBLUD επιστρέφει με ένα νέο single – σταθμό με τίτλο «Lowlife», που κυκλοφορεί από τις Locomotion / Geffen Records / Universal Music.

Το ιλιγγιώδες ταξίδι του στο σύμπαν της alt μουσικής συνεχίζεται, με το «Lowlife» να αποτελεί την έναρξη ενός ανανεωμένου κεφαλαίου – οπτικά, ηχητικά και δημιουργικά – για τον καλλιτέχνη που έχει αναμφισβήτητα γίνει η φωνή της Gen-Z, χρησιμοποιώντας τη μουσική του για να ενώσει και να ενδυναμώσει τη νεολαία του σήμερα.

Το «Lowlife» είναι ίσως η πιο ειλικρινής δημιουργία του YUNGBLUD μέχρι σήμερα.

Διαφήμιση

Δοσμένο με θέρμη και πάθος, είναι ένα δυναμικό, επαναστατικό και πολύ φορτισμένο anthem, που συνδυάζει σκληρές μελωδίες, βαριές μπασογραμμές και ειλικρινείς και ευάλωτους στίχους.

Είναι η αρχή μίας ηχητικής και δημιουργικής αλλαγής όπου ο YUNGBLUD επιστρέφει στις alternative ρίζες του, ενώ παράλληλα παίρνει δημιουργικά ρίσκα με μια ιδιόρρυθμη αλλά λεπτομερή παραγωγή και μία μελετημένη ενορχήστρωση που μοιάζει ταυτόχρονα σύγχρονη και νοσταλγική.

Ο YUNGBLUD λέει για το τραγούδι: «Έγραψα το “Lowlife” επειδή απλά δεν ήθελα να φύγω από το σπίτι μου. Είχα βαρεθεί τους ανθρώπους, τα παιχνίδια, τον εαυτό μου, τους φίλους μου, κάθε φορά που έκανα κάτι, κάποιος ηλίθιος είχε άποψη γι’ αυτό. Τι έπρεπε να κάνω ή να γίνω»

«Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές δεν ήθελα να είμαι τίποτα, ήθελα να είμαι ένα τίποτα. Γι’ αυτό και δεν σηκωνόμουν από το κρεβάτι», εξομολογείται.

«Ήμουν δυσαρεστημένος και αποζητούσα την πλήξη. Εκείνη την πλήξη που κάθεσαι στο σπίτι σου, στα ίδια σεντόνια και βλέπεις τηλεόραση που σε χαζεύει, οπότε έγραψα ένα τραγούδι γι’ αυτό», προσθέτει.

Ο YUNGBLUD αγνόησε την ιδέα ότι είναι υποχρεωμένος απέναντι στις επιρροές του όταν έγραφε το «Lowlife» και μπήκε στο στούντιο με τον παραγωγό Paul Meany χωρίς αναφορές ή προσχεδιασμένες ιδέες για το αποτέλεσμα.

«Δεν μπήκα στο στούντιο με σκοπό να κάνω κάτι σαν το “Close To Me” ή το “Born This Way” ή το “Life On Mars”. Ξεκινούσαμε με έναν κενό καμβά κάθε φορά, βάζαμε ένα beat και βλέπαμε τι θα γίνει», εξηγεί.

Ο YUNGBLUD προανήγγειλε το «Lowlife» την περασμένη εβδομάδα, όταν έστειλε χειρόγραφα σημειώματα στα γραμματοκιβώτια των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο με λεπτομερείς τοποθεσίες στο Λονδίνο, το Λος Άντζελες και τη Γερμανία.

Οι θαυμαστές συγκεντρώθηκαν κατά χιλιάδες στα σημεία για να εντοπίσουν αυτοκίνητα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και έφεραν τον τίτλο του single και να απολαύσουν το «Lowlife» για πρώτη φορά.

Ο YUNGBLUD μόλις ολοκλήρωσε μία τεράστια σειρά συναυλιών σε sold out κλειστά γήπεδα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, καθώς και σε φεστιβάλ της Νότιας Αμερικής, στο πλαίσιο της headline περιοδείας του με τίτλο «YUNGBLUD – The World Tour».

Η περιοδεία συνεχίζεται με το βορειοαμερικανικό σκέλος της τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου ο YUNGBLUD θα εμφανιστεί μπροστά στα μεγαλύτερα πλήθη της καριέρας του στη Βόρεια Αμερική μέχρι σήμερα.

Το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας του YUNGBLUD θα ξεκινήσει στις 27 Ιουνίου από την Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα και θα κάνει στάσεις σε Φιλαδέλφεια, Μόντρεαλ, Τορόντο, Ινδιανάπολη, Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Νάσβιλ, Κάνσας Σίτι, Ατλάντα, Λας Βέγκας, Salt Lake City και άλλες πόλεις, πριν ολοκληρωθεί στις 6 Αυγούστου στο Σιάτλ.