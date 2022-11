YUNGBLUD: «Δεν θα γίνω ποτέ σαν την Amy Winehouse ή τους Arctic Monkeys»

Ο YUNGBLUD προτιμά τη σύνδεση με τους ανθρώπους αντί της αναγνώρισης από τους κριτικούς.

Ο YUNGBLUD δηλώνει ότι δεν ταυτίζεται με «παλαιότερα» συγκροτήματα όπως οι The 1975 και οι Arctic Monkeys.

Ο 25χρονος τραγουδιστής, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Dominic Harrison, νιώθει ότι τα συγκεκριμένα συγκροτήματα είναι μια «γενιά μακριά» από τον ίδιο και δεν θέλει ακόμα να μιμηθεί τις «βαθυστόχαστες» εμφανίσεις τους.

«Όταν κοιτάζω τους The 1975 και τους Arctic Monkeys, είναι τόσο διαφορετική γενιά από εμένα. Όταν μιλάνε, είναι βαθυστόχαστοι πλέον», δήλωσε στη βρετανική έκδοση του Rolling Stone.

«Δεν θέλω να γίνω ακόμα βαθυστόχαστος, θέλω να είμαι στην άσφαλτο, στο έδαφος. Αγαπώ τον Matty (Healy) και αγαπώ τον Alex (Turner) αλλά δεν ταυτίζομαι μαζί τους τόσο πολύ όσο παλιά», συνέχισε.

«Είναι μεγαλύτεροι και όλα είναι πολύ σοβαρά… Εγώ είμαι εκεί και μετά όχι. Είμαστε απολύτως διαφορετική γενιά, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ μας», υποστήριξε.

Ο YUNGBLUD αισθάνεται ότι έχουν «διαφορετικά μυαλά» και «διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας», ενώ νιώθει να ταυτίζεται περισσότερο με καλλιτέχνες όπως η Billie Eilish, ο Lil Nas X και οι εκλιπόντες Lil Peep και Mac Miller.

Ο Βρετανός τραγουδιστής περιέγραψε επίσης τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη μουσική του και εξήγησε ότι δεν θέλει τόσο πολύ να δημιουργήσει ένα «αριστούργημα» όσο να μπορέσει να δώσει φωνή στους ανθρώπους μέσα από την τέχνη του.

«Θέλω να είμαι αυτό το συναίσθημα του να πετάς μπογιά στον τοίχο και μερικές φορές θα είναι ένα αριστούργημα και μερικές φορές θα είναι χάλια», είπε.

«Κοιτάζω τους πραγματικά μεγάλους Βρετανούς καλλιτέχνες, όπως η Amy Winehouse ή οι Arctic Monkeys ή ο Sam Fender, των οποίων τα άλμπουμ έχουν αναγνωριστεί από τους κριτικούς. Δεν είμαι σαν κι αυτούς, δεν θα γίνω ποτέ σαν κι αυτούς. Το αριστούργημά μου δεν είναι το “Back to Black” ή το “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not”» πρόσθεσε.

«Είναι μια καριέρα 35 χρόνων που κάνει άλλους ανθρώπους να αισθάνονται ότι μπορούν να εκφραστούν. Αυτοί ασχολούνται με τη μουσική, εγώ ασχολούμαι με τους ανθρώπους», τόνισε.

Ο YUNGBLUD επανέλαβε ότι δεν τον απασχολούν οι κριτικές, αλλά παραδέχτηκε ότι του αρέσει να διαβάζει όσα γράφονται για τη δουλειά του.

«Δεν δίνω δεκάρα για το πώς αξιολογεί ο κόσμος τα άλμπουμ μου. Για εμένα δεν έχει σημασία η αναγνώριση από τους κριτικούς, αλλά η σύνδεση με τους ανθρώπους», σημείωσε.

«Αλλά μου αρέσει να διαβάζω (κριτικές) γιατί έχει πλάκα. Μου αρέσει να βλέπω πώς λειτουργεί το μυαλό των ανθρώπων», είπε.