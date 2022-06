YUNGBLUD: Η αστυνομία σταμάτησε τα χαοτικά γυρίσματα για το νέο του video στο Λονδίνο

Ο YUNGBLUD προκάλεσε χάος στο κέντρο του Λονδίνου.

Η αστυνομία σταμάτησε τα γυρίσματα για το νέου music video του YUNGBLUD στο Southbank του Λονδίνου τη Δευτέρα 20 Ιουνίου.

Ο 24χρονος rock star, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Dominic Harrison, αποκάλυψε το Σάββατο 18 Ιουνίου ότι σχεδίαζε να γυρίσει ένα νέο μουσικό βίντεο στη βρετανική πρωτεύουσα για το επόμενο single του, με τίτλο «Don’t Feel Like Feeling Sad Today», το οποίο έχει περιγράψει ως «μία πράξη αντίστασης ενάντια στη θλίψη».

Ο YUNGBLUD προσκάλεσε επίσης τους θαυμαστές τους να συμμετάσχουν στα γυρίσματα του music video, το οποία πήραν τελικά επεισοδιακή τροπή.

«Ελάτε στο Southbank στις 15:30 το μεσημέρι. Χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς αιτήσεις, ελάτε μετά το σχολείο, ελάτε μετά τη δουλειά, φέρτε πλακάτ, ντυθείτε όπως θέλετε. Το θέμα είναι: “Δεν έχω όρεξη να νιώσω θλίψη σήμερα”. Α, ναι, και ίσως να θέλετε να φέρετε και ένα νεροπίστολο», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει πλάνα και εικόνες από τα χαοτικά γυρίσματα για το μουσικό βίντεο.

don’t feel like feelin sad today. out June 29th. 🖤🖤🖤 pic.twitter.com/VheGh3ONfW — YUNGBLUD (@yungblud) June 20, 2022

Στα πλάνα ο YUNGBLUD και η μπάντα του παίζουν το τραγούδι «Don’t Feel Like Feeling Sad Today», που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, σε μία pop-up σκηνή πίσω από το London Eye.

Σε ένα βίντεο, ο τραγουδιστής φαίνεται να στύβει το μουσκεμένο μαύρο μπλουζάκι του, ενώ σε άλλες αναρτήσεις ο YUNGBLUD και το κοινό του συμμετέχουν σε μία μάχη με νεροπίστολα κάτω από τον ήλιο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με το Dork, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα αρκετές αποκλειστικές φωτογραφίες, η Μητροπολιτική Αστυνομία σταμάτησε τα γυρίσματα λόγω ανησυχιών σχετικά με τον συνωστισμό στην περιοχή.

Ο YUNGBLUD ανάρτησε στη συνέχεια ένα σύντομο βίντεο στο Twitter και επιβεβαίωσε ότι το «Don’t Feel Like Feeling Sad Today» θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 29 Ιουνίου.

Την ίδια ημέρα, ο YUNGBLUD θα βρίσκεται στην Ελλάδα για να εμφανιστεί μαζί με τους Nothing But Thieves στο πλευρό των Muse στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, σε μία συναυλία – όνειρο που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του «EJEKT Festival 2022».

He promised to take it off 🥺 @yungblud but it was hot anyway 🎸🖤 can‘t wait to see the final result!! pic.twitter.com/tU0X2NhruW — nimm-s (@nimms__) June 20, 2022