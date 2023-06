Υποβρύχιο Τιτανικός: Γιατί η Cardi B ήρθε σε αντιπαράθεση με τον θετό γιο του δισεκατομμυριούχου Hamish Harding

Η Cardi B αντεπιτέθηκε στον Brian Szasz, τον θετό γιο του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Hamish Harding, ενός από τους τουρίστες που επέβαιναν στο μοιραία υποβρύχιο που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Ο Brian Szasz δέχτηκε πυρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν δημοσίευσε ότι παρακολουθούσε μία συναυλία των blink-182, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι αγωνιώδεις έρευνες από τα σωστικά συνεργεία για τον πατριό του και τους υπόλοιπους επιβαίνοντες του βαθυσκάφους Titan της OceanGate.

Ανάμεσα σε αυτούς που του άσκησαν δριμεία κριτική ήταν και η Cardi B.

Η ράπερ σχολίασε για τον Szasz σε ένα βίντεο που ανέβασε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram: «Ο κόσμος έλεγε: “Λοιπόν, τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει; Να είναι λυπημένος στο σπίτι; Υποτίθεται ότι πρέπει να πάει να τον ψάξει ο ίδιος;”. Ναι. Υποτίθεται ότι πρέπει να είναι στο σπίτι, λυπημένος».

«Υποτίθεται ότι θα έκλαιγες για εμένα. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είσαι δίπλα στο τηλέφωνο, περιμένοντας να ακούσεις οποιαδήποτε ενημέρωση για εμένα. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να παρηγορείς τη μητέρα σου», συνέχισε.

Ο Brian Szasz απάντησε στην Cardi B μέσα από το Twitter με ιδιαίτερα σκληρά λόγια και υπερασπίστηκε την απόφασή του να παρευρεθεί στη συναυλία.

«Ένας τιποτένιος διάσημος. Η Cardi B προσπαθεί να κερδίσει την προβολή από εμένα και τα βάσανα της οικογένειάς μου. Πήγα σε μία συναυλία των blink -182 για να μπορέσω να το αντιμετωπίσω αντί να κάθομαι στο σπίτι και να βλέπω τις ειδήσεις. Ντροπή σου Cardi, απέκτησε λίγη ποιότητα!», έγραψε.

Αλλά η Cardi Β δεν το άφησε να περάσει έτσι, κατακεραυνώνοντας τον Brian Szasz τόσο για την παρουσία του στη συναυλία όσο και για το γεγονός ότι το ίδιο διάστημα έστελνε δημοσίως μηνύματα σε ένα μοντέλο του OnlyFans στο Twitter.

«Εσύ έψαχνες για προβολή από την αρχή. Κανείς δεν ήξερε ποιος ήσουν μέχρι που είπες ότι αυτός ήταν ο πατριός σου», ανέφερε η ράπερ.

«Γι’ αυτό ο κόσμος μισεί εσάς τους κακομαθημένους δισεκατομμυριούχους», συμπλήρωσε η Cardi B, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει κανείς αισθήματα».

Ο Brian Szasz απενεργοποίησε στη συνέχεια τον λογαριασμό του στο Twitter.

Εν τω μεταξύ, δραματικές είναι εξελίξεις στην αναζήτηση του εξαφανισμένου υποβρυχίου Titan. Νωρίτερα σήμερα, η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι εντόπισε συντρίμμια στην περιοχή αναζήτησης του βαθυσκάφους στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώθηκε ότι τα συντρίμμια που βρέθηκαν ανήκουν στο υποβρύχιο. Στα συντρίμμια που βρέθηκαν περιλαμβάνονται το μπροστινό κάλυμμα και η βάση του υποβρυχίου, τα οποία πιστεύεται ότι προέρχονται από το Titan.

Μεταξύ των πέντε επιβαινόντων στο τουριστικό βαθυσκάφος ήταν ο Γάλλος εξερευνητής Πολ-Ανρί Ναρζολέ, διευθυντής υποβρύχιων ερευνών στην εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για το ναυάγιο του Τιτανικού, ο Αμερικανός ιδρυτής της OceanGate, Στόκτον Ρας, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ και ο γιος του Σουλεϊμάν.

The point was the whole world is praying for these people in the submarine and this man son is online shaking dicks for girls off onlyfans and going to Blink 182 concerts. You was looking for clout all along, nobody knew who you were until you said that was ya stepdad!!! This is… https://t.co/FQ8pfR55Ob

— Cardi B (@iamcardib) June 21, 2023