YouTuber μηνύει τους θαυμαστές της Nicki Minaj που την απειλούν για τη ζωή της

Η δημοφιλής προσωπικότητα του YouTube Kimberly Nicole Foster σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον των θαυμαστών της Nicki Minaj που δημοσίευσαν τα προσωπικά στοιχεία της και τον τηλεφωνικό αριθμό της στο διαδίκτυο, με συνέπεια να δεχτεί έναν καταιγισμό προσβολών για μία ολόκληρη εβδομάδα.

Η Foster σκοπεύει να καταθέσει αγωγή το συντομότερο την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε στο Daily Beast.

Η σχολιάστρια της pop κουλτούρας έχει ήδη καταθέσει αναφορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα της και υπέβαλε καταγγελία στο FBI, συνοδευόμενη από στιγμιότυπα στα οποία μερικοί από τους πιο παθιασμένους θαυμαστές της Minaj, γνωστοί ως Barbz, να την απειλούν ότι θα τη σκοτώσουν και θα τη βιάσουν επειδή επέκρινε την αγαπημένη τους ράπερ.

Η 33χρονη Foster λέει ότι η αναταραχή ξεκίνησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν δημοσίευσε ένα tweet που έγραφε: «Η Nicki είναι τόσο ξεκάθαρα ένα απαίσιο άτομο. Η αρνητικότητα κολλάει πάνω της σαν κόλλα. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναδεί αυτό».

Nicki is so clearly a horrible person. Negativity sticks to her like glue. Idk if we’ve ever seen this before.

— Kimberly Nicole Foster (@KimberlyNFoster) September 12, 2022