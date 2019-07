Το YouTube ανακοίνωσε ότι το YouTube Music είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα.

Το YouTube Music είναι μια νέα υπηρεσία μουσικού streaming που δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει το YouTube, κάνοντας την εξερεύνηση του κόσμου της μουσικής πολύ πιο εύκολη και πιο εξατομικευμένη από ποτέ.

Όπως ανακοινώθηκε, ανεξάρτητα από το αν θέλει κάποιος να ακούσει, να δει ή να ανακαλύψει – τώρα, όλοι οι τρόποι με τους οποίους τον αγγίζει η μουσική, είναι συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο, στο music.youtube.com.

Η ανακοίνωση της νέας αυτής υπηρεσίας έγινε χθες στο «Bios» παρουσία των Philipp Justus, VP Central Europe της Google και Δημήτρη Κόσσυφα, Sector Lead Tech & Travel της Google Ελλάδας.

We are now LIVE in

🇹🇷 Turkey 🇬🇷 Greece 🇷🇸 Serbia 🇸🇰 Slovakia 🇭🇷 Croatia 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina 🇱🇹 Lithuania 🇸🇮 Slovenia 🇱🇻 Latvia 🇪🇪 Estonia 🇲🇹 Malta 🇮🇸 Iceland 🇱🇮 Liechtenstein

Welcome to #YouTubeMusic Premium 👋

Play now → https://t.co/kzr47Ltj00 pic.twitter.com/jOW18Awyy6

— YouTube Music (@youtubemusic) July 17, 2019