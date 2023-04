Η Nicki Minaj συναντά τον YoungBoy Never Broke Again στο «WTF»

Η τρίτη συνεργασία του YoungBoy Never Broke Again και της Nicki Minaj.



Ο YoungBoy Never Broke Again συναντά τη «βασίλισσα» της rap Nicki Minaj στο νέο single «WTF».

Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο «What That Speed Bout» του 2020 και αυτή είναι η τρίτη συνεργασία τους. Το «WTF» λειτουργεί και ως προειδοποίηση προς τους αντιπάλους τους στη μουσική βιομηχανία και τα trolls του διαδικτύου.

«Ποια στο καλό είναι αυτά τα νέα πρόσωπα; Μέσα στη δουλειά μου… Δεν θυμάμαι καθόλου αυτό το πρόσωπο, δεν ήταν μαζί μου στα χαρακώματα…», ραπάρει ο YoungBoy πάνω από μία κιθάρα με μπλουζ διάθεση και ένα ακαταμάχητο beat.

Όταν η Nicki Minaj εμφανίζεται, ξεκαθαρίζει την άποψή της και προειδοποιεί: ” Αν τα βάλεις με τον YoungBoy, τότε τα βάζεις με τη βασίλισσα, όλα αυτά τα διαδικτυακά παιχνίδια μετατρέπουν τα αγόρια σε memes».

Το «WTF» είναι το πιο πρόσφατο τραγούδι από το επερχόμενο έκτο άλμπουμ του NBA YoungBoy με τίτλο «Don’t Try This At Home», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις Never Broke Again / Motown Records / Universal Music στις 21 Απριλίου.

Στο άλμπουμ θα περιλαμβάνονται επίσης τα πρόσφατα singles «Next» και «Demon Party» του YoungBoy Never Broke Again.

Το 2023 ήταν ως συνήθως μία παραγωγική χρονιά για τον 23χρονο ράπερ.

Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησε το προηγούμενο άλμπουμ του, «I Rest My Case», το οποίο περιέχει 19 τραγούδια. Το «I Rest My Case» είναι το πέμπτο συνεχόμενο άλμπουμ του NBA YoungBoy που εμφανίζεται στο Top 10 στο Billboard 200, καθώς έκανε ντεμπούτο στο No. 9. του chart.

Ο YoungBoy Never Broke Again είναι ένας από τους πιο ισχυρούς καλλιτέχνες της hip-hop.

Έχει πάνω από 30 δισεκατομμύρια streams συνολικά και 109 χρυσούς και πλατινένιους δίσκους στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποία τρία πλατινένια και διπλά πλατινένια άλμπουμ. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο YouTube, όπου διαθέτει περισσότερες από 10 δισεκατομμύρια προβολές.

Καθώς ο NBA YoungBoy προετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, το «WTF» είναι μία υπενθύμιση ότι αυτή είναι μόνο η αρχή.

Με μια απαράμιλλη παραγωγή από άποψη όγκου και ποιότητας, ο YoungBoy Never Broke Again έχει διεισδύσει αθόρυβα σε κάθε γωνιά της κουλτούρας με έναν αδυσώπητο ρυθμό που δεν έχει προηγούμενο. Ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο επιδραστικούς και αμίμητους ράπερ στον κόσμο και πρόκειται να αλλάξει το παιχνίδι για άλλη μία φορά.