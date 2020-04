Young Thug: Έφτασε κοντά στο θάνατο εξαιτίας νεφρικής και ηπατικής ανεπάρκειας

Ο Young Thug αποκάλυψε ότι κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του καθώς υπέστη νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια.

Το βράδυ της Τετάρτης (29/04) ο ράπερ συμμετείχε μαζί τον Rich the Kid, και τον SAINt JHN στην εικονική συναυλία που διοργάνωσε ο Offset σε συνεργασία με τις Oculus Venues και Supersphere ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για την ενίσχυση της Κοινωνικής Τράπεζας Τροφίμων της Ατλάντα.

Κατά διάρκεια της εμφάνισής του, ο Young Thug μίλησε στο κοινό για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

«Ήμουν στο κρεβάτι και έλεγα: Καλέστε ασθενοφόρο, δεν μπορώ να κουνήσω το σώμα μου. Στη συνέχεια, όταν ήρθε το ασθενοφόρο, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι», είπε ο Thug, ο οποίος ήταν εθισμένος στο ναρκωτικό «purple drank» (ή «lean»), ένα επικίνδυνο κοκτέιλ κωδεΐνης, σιροπιού για το βήχα, ζαχαρωτών και αναψυκτικών.

«Πήγα στο νοσοκομείο και ανακάλυψα ότι είχα ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Και κατά κάποιον τρόπο λιποθύμησα, σαν να πέθαινα. Ήμουν στο νοσοκομείο για περίπου 17 ημέρες. Έφυγα από το νοσοκομείο, επειδή η μητέρα μου δεν το εμπιστευόταν», περιέγραψε.

A post shared by Young Thug (@youngthug) on Apr 25, 2020 at 12:43pm PDT

View this post on Instagram

Ο Young Thug εξήγησε ότι μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο όπου το ιατρικό προσωπικό κατέληξε στην ίδια διάγνωση.

«Έφυγα λοιπόν το νοσοκομείο, πήγα σε ένα άλλο και μου είπαν:“Φίλε, έχεις ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Θα έπρεπε να είσαι νεκρός. Βασικά ήσουν νεκρός”», ανακάλεσε.

«Έχω σκοτωθεί στο παρελθόν», σχολίασε ο ράπερ και τραγούδησε αμέσως μετά το κομμάτι «Killed Before» από το mixtape «Super Slimey» που είχε κυκλοφορήσει σε συνεργασία με τον Future.

Όταν τελείωσε το τραγούδι, ο Young Thug είπε στο κοινό: «Τα ναρκωτικά δεν είναι καλά, μην κάνετε ναρκωτικά».

Young Thug details the time he almost passed away from liver and kidney failure 🙏 pic.twitter.com/2lxr76wzXU

— THUGGER DAILY ひ (@ThuggerDaily) April 30, 2020