Young Thug: Δολοφονήθηκε η μητέρα ενός από τα παιδιά του – Για μία μπάλα του μπόουλινγκ η τραγωδία

Η LaKevia Jackson, μία 31χρονη γυναίκα που έχει αποκτήσει έναν γιο με τον Young Thug, έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς σε μία αίθουσα μπόουλινγκ στην Ατλάντα των ΗΠΑ την Πέμπτη 17 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του αστυνομικού τμήματος της Ατλάντα, οι αστυνομικοί έσπευσαν στην αίθουσα μπόουλινγκ «Metro Fun Center» γύρω στις 10:50 μ.μ., όταν δέχθηκαν κλήσεις για τον πυροβολισμό μιας γυναίκας.

Η LaKevia Jackson βρέθηκε νεκρή στον τόπο του εγκλήματος με πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Η αιτία του εγκλήματος εξακολουθεί να εξετάζεται από την αστυνομία, ωστόσο πιστεύεται ότι το περιστατικό ξεκίνησε με μία διαφωνία για μία μπάλα μπόουλινγκ και κατέληξε σε πυροβολισμούς. Η ταυτότητα του υπόπτου για τους πυροβολισμούς δεν έχει εξακριβωθεί.

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό CBS 46 στην Ατλάντα, η μητέρα της LaKevia Jackson δήλωσε ότι η κόρη της βρισκόταν στην αίθουσα μπόουλινγκ για τα γενέθλια της καλύτερής της φίλης και ότι όπως φαίνεται πυροβολήθηκε κατά την έξοδό της από τον χώρο.

«Δεν ήξερα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα μιλούσα με το μωρό μου», είπε η Sherina Jackson.

«Την άκουγα από το τηλέφωνο να κλαίει και να ουρλιάζει και μετά η καλύτερή της φίλη είπε ότι δεν αναπνέει! Έχασα το μωρό μου πάνω σε μία μπάλα του μπόουλινγκ», συνέχισε.

I just spoke to LaKevia Jackson's mom.She says LaKevia went to her best friends birthday @ bowlingalley,a fight over the bowling ball happened then the suspect waited 20 mins in the parking lot for LaKevia before he shot her while she was leaving.Her mom gave me this pic. @cbs46 pic.twitter.com/eycEb1lhOe

Επιπλέον, η Sherina Jackson επιβεβαίωσε ότι ο 30χρονος Young Thug είναι ο πατέρας του 14χρονου παιδιού της LaKevia, του Kyvion Jackson.

Ο Young Thug και η LaKevia γνωρίστηκαν προτού ο ράπερ γνωρίσει επιτυχία. Ζούσαν και οι δύο στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου η LaKevia έμενε με τη μητέρα της και φοιτούσε τότε στο λύκειο της Νότιας Ατλάντα.

Ο γιος τους Kyvion «δεν είναι καλά» μετά τη δολοφονία της μητέρας του.

«Πρόκειται πραγματικά για μία φρικαλεότητα», δήλωσε ο υπαστυνόμος Ralph Woolfolk, διοικητής του τμήματος ανθρωποκτονιών της αστυνομίας της Ατλάντα.

«Μία νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της για μία μπάλα του μπόουλινγκ. Μιλάμε ξανά και ξανά για την επίλυση συγκρούσεων και αυτή είναι μία κλιμακούμενη διαμάχη, οπότε θα δουλέψουμε την υπόθεση όλη τη νύχτα και θα βρούμε τον ένοχο. Ξέρουμε ποιος είναι, γι’ αυτό ας εμφανιστεί και ας παραδοθεί», τόνισε.

Ο Young Thug έχει αποκτήσει συνολικά έξι παιδιά με τέσσερις διαφορετικές γυναίκες.

Lakevia’s mother just told me that rapper Young Thug is the father of her 14-year-old grandson, Kyvion Jackson.They met before he was famous while they were both living in the same apt. complex. He grandson, “Isn’t doing well” she gave me this pic of him& Lakevia. @cbs46 pic.twitter.com/CQDlpvTDgv

— Tori Cooper (@toricoooper) March 18, 2022