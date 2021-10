Tomorrow X Together: Ο Yeonjun και ο Taehyun τραγουδούν το «Stay» του The Kid LAROI και του Justin Bieber

Τα δύο μέλη του K-pop συγκροτήματος παρουσιάζουν ένα νέο cover.

Ο Yeonjun και ο Taehyun των Tomorrow X Together (TXT) παρουσιάζουν ένα μοναδικό cover στο επιτυχημένο τραγούδι «Stay» του The Kid LAROI και του Justin Bieber.

Τα δύο μέλη του K-pop συγκροτήματος δημοσίευσαν επίσης στο YouTube ένα βίντεο στο οποίο τραγουδούν σε ένα μικρό δωμάτιο με αφίσες το «Stay», το οποίο κυριάρχησε για επτά συνολικά εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Μετά την πρώτη επέτειο από το ντεμπούτο τους, οι Tomorrow X Together έχουν ηχογραφήσει ως συγκρότημα διασκευές για μία σειρά τραγουδιών όπως το «In My Blood» του Shawn Mendes, το «thank u, next» της Ariana Grande, το «F2020» των Avenue Beat και το «Sriracha» του Marteen.

Μία σειρά από σόλο διασκευές έχουν κυκλοφορήσει επίσης ο Taehyun με το «Over and Over Again» (Nathan Sykes), o Yeonjun με το «Song Cry» (August Alsina) και ο Hueningkai με το «Youngblood» (5 Seconds of Summer).

Οι Tomorrow X Together θα κυκλοφορήσουν στις 3 Δεκεμβρίου το πρώτο τους EP στα ιαπωνικά, με τίτλο «Chaotic Wonderland».

Το EP θα είναι διαθέσιμο σε τρεις φυσικές εκδόσεις: «Limited Edition A» που περιέχει ένα CD/DVD με μουσικό βίντεο και making of the video, «Limited Edition B» με CD/DVD με το making of για τη φωτογράφηση του εξωφύλλου και «Standard Edition» που περιέχει μόνο το CD.

Κάθε έκδοση έχει συνοδεύεται επίσης από πέντε τυχαίες selfie φωτογραφικές κάρτες των μελών των σούπερ σταρ της K-pop.

Το δεύτερο άλμπουμ των Tomorrow X Together, με τίτλο «The Chaos Chapter: FREEZE», κυκλοφόρησε τον Μάιο και κατέλαβε τη No. 5 στο Billboard 200, σημειώνοντας ένα νέο ρεκόρ για το γκρουπ.

Το άλμπουμ παρέμεινε στο chart για εννέα συνεχόμενες εβδομάδες και εμφανίστηκε ξανά στο Νο. 8 τον Σεπτέμβριο, συμπληρώνοντας συνολικά 13 εβδομάδες παραμονής στο Billboard 200, επίδοση που αποτελεί το μεγαλύτερο ρεκόρ μεταξύ των K-pop συγκροτημάτων που κυκλοφόρησαν άλμπουμ το 2021.

Στην Ιαπωνία, τέσσερα συνεχόμενα άλμπουμ τω Tomorrow X Together κατέκτησαν το No. 1 στο εβδομαδιαίο albums chart της Oricon. Πρόκειται για τα: The Dream Chapter: ETERNITY», «minisode1: Blue Hour», «Still Dreaming» και «The Chaos Chapter: FREEZE».