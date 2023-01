Χρυσές Σφαίρες 2023: Ένα ινδικό τραγούδι νίκησε Rihanna, Taylor Swift και Lady Gaga

Το πρώτο ινδικό τραγούδι στην ιστορία που κερδίζει Χρυσή Σφαίρα.

Το «Naatu Naatu» από την ινδική ταινία «RRR» κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στις Χρυσές Σφαίρες 2023.

Το «Naatu Naatu», ένα τραγούδι στην ινδική γλώσσα Τελούγκου, είχε σκληρό ανταγωνισμό στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, αλλά κατάφερε να επικρατήσει του «Carolina» της Taylor Swift από το «Where the Crawdads Sing» (Εκεί Που Τραγουδάνε Οι Καραβίδες), του «Hold My Hand» της Lady Gaga από το «Top Gun: Maverick» και του «Lift Me Up» της Rihanna από το «Black Panther: Wakanda Forever».

Το βραβείο παρέλαβε ο συνθέτης M.M Keeravani, ο οποίος συνυπέγραψε το τραγούδι μαζί με τους Kala Bhairava και Rahul Sipligunj. Αυτή ήταν η πρώτη τους υποψηφιότητα και η πρώτη τους νίκη στις Χρυσές Σφαίρες.

«Σας ευχαριστώ πολύ, HFPA, για αυτό το σημαντικό βραβείο, τη Χρυσή Σφαίρα. Είμαι πολύ συγκλονισμένος από αυτή τη σπουδαία στιγμή που συμβαίνει. Και είμαι πολύ χαρούμενος που μοιράζομαι αυτόν τον ενθουσιασμό με τη σύζυγό μου, η οποία κάθεται εκεί», είπε ο Keeravani.

«Είναι μία πανάρχαια πρακτική να λέμε ότι αυτό το βραβείο στην πραγματικότητα ανήκει σε κάποιον άλλον. Έτσι, σχεδίαζα να μην πω αυτές τις λέξεις όταν θα έπαιρνα ένα τέτοιο βραβείο. Αλλά λυπάμαι που θα επαναλάβω την παράδοση, γιατί εννοώ τα λόγια μου», ανέφερε.

Ο M.M Keeravani ευχαρίστησε στη συνέχεια τους συνεργάτες του στη δημιουργία του «Naatu Naatu» και εξήρε τη δουλειά τους.

«Αυτό το βραβείο ανήκει στον αδελφό μου, τον Rahul Sipligunj, για το όραμά του, τον ευχαριστώ για τη συνεχή εμπιστοσύνη του στο έργο μου και την υποστήριξή του και με σειρά προτεραιότητας, αυτός ζωντάνεψε το τραγούδι “Naatu Naatu”. Και σκεφτήκαμε ότι χωρίς εκείνον αυτό δεν θα είχε συμβεί», εξήγησε.

Ο συνθέτης αφιέρωσε επίσης το βραβείο «στον Kala Bhairava, ο οποίος έδωσε υπέροχες ενορχηστρώσεις για το τραγούδι και – για τα υπέροχα λόγια του ως στιχουργός, τον Rahul Sipligunj, μαζί με τον Kala Bhairava που ερμήνευσαν αυτό το τραγούδι με υψηλή ενέργεια και – που είναι μαζί μας, που χόρεψαν με όλη τη δύναμή τους το τραγούδι, σας ευχαριστώ όλους. Και, τέλος, όσοι έκαναν τον προγραμματισμό του τραγουδιού».

«Υπέροχη δουλειά, σας ευχαριστώ πολύ», τόνισε ο Kala Bhairava ολοκληρώνοντας την ομιλία.

Το «RRR» ήταν επίσης υποψήφιο στις Χρυσές Σφαίρες 2023 για το βραβείο της Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, το οποίο κέρδισε τελικά η ταινία «Argentina, 1985» από την Αργεντινή.