Χρυσές Σφαίρες 2022: Αυτοί είναι οι νικητές της διοργάνωσης

Χωρίς κοινό και χωρίς τηλεοπτική ή διαδικτυακή κάλυψη πραγματοποιήθηκαν οι Χρυσές Σφαίρες 2022.

Οι Χρυσές Σφαίρες 2022 έλαβαν χώρα με μία ιδιωτική εκδήλωση στο «Beverly Hilton» του Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια το βράδυ της Κυριακής 9 Ιανουαρίου (τοπική ώρα), χωρίς την παρουσία κοινού και διασημοτήτων.

Ήταν μία χρονιά κατακραυγής και μποϊκοτάζ στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA), διοργανώτρια των Χρυσών Σφαιρών, η οποία βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα όταν ένα ρεπορτάζ των «Los Angeles Times» αποκάλυψε τον Φεβρουάριο του 2020 ότι ο οργανισμός δεν διέθετε κανένα Μαύρο μέλος στο σώμα των διεθνών δημοσιογράφων που ψηφίζουν στις Χρυσές Σφαίρες.

Τον Μάιο του 2020, το NBC, το οποίο διατηρεί τα δικαιώματα μετάδοσης της διοργάνωσης, ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδώσει τις Χρυσές Σφαίρες 2022, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο livestream για την εκδήλωση, καθώς δεν επετράπη από το NBC στην HFPA να στήσει τη δική της ψηφιακή μετάδοση.

Οι ενημερώσεις για τους νικητές των βραβείων δόθηκαν σε πραγματικό χρόνο μέσω της ιστοσελίδα των Χρυσών Σφαιρών και των λογαριασμών της διοργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεγάλοι νικητές στις Χρυσές Σφαίρες 2022 ήταν οι κινηματογραφικές ταινίες «West Side Story» και «The Power Of Dog» και η τηλεοπτική σειρά «Supsession», που απέσπασαν από τα τρία βραβεία.

Το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι κέρδισε το «No Time to Die» για την ομότιτλη ταινία τh ου James Bond με τις υπογραφές της Billie Eilish και του Finneas.

Επίσης η MJ Rodriguez, πρωταγωνίστρια της σειράς «Pose», έγινε η πρώτη trans στην ιστορία που κερδίζει Χρυσή Σφαίρα.

Congratulations to the cast and crew of Steven Spielberg's #WestSideStory for their 3 #GoldenGlobe Wins including: •Best Motion Picture, Musical or Comedy

•Best Actress, Musical or Comedy for Rachel Zegler

•Best Supporting Actress for Ariana DeBose pic.twitter.com/IH8gRx4u8z — West Side Story (@WestSideMovie) January 10, 2022

Παρά την έλλειψη κοινού και τηλεοπτικής ή διαδικτυακής κάλυψης, οι Χρυσές Σφαίρες 2022 εστίασαν στην ανάδειξη των φιλανθρωπικών προσπαθειών της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ.

Επίσης, αποκαλύφθηκε η νέα συνεργασία του οργανισμού με την Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ατόμων (NAACP) των ΗΠΑ για την «αύξηση της ποικιλομορφίας, της ισότητας και της συμπερίληψης σε ολόκληρη την παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος».

Εν τω μεταξύ, η HFPA θέσπισε έναν νέο κώδικα δεοντολογίας με αυστηρότερους κανόνες και υποδέχθηκε 21 νέα μέλη, δημιουργώντας το πιο ποικιλόμορφο σώμα ψηφοφορίας στην ιστορία της, όπως υποστηρίζει ο οργανισμός. Ωστόσο, εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον στόχο να αποκτήσει Μαύρα μέλη σε ποσοστό 13% επί του συνόλου μέχρι την τελετή του 2022.

It's been our esteemed pleasure to celebrate such incredible talent and a true honor to work with so many amazing organizations. To everyone nominated and all the winners, thank you for everything you do to bring the love of TV and Film to global communities, 365 days of the year pic.twitter.com/z2514bYzQd — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

Οι νικητές των Χρυσών Σφαιρών 2022

Σημειώνεται ότι οι νικητές κάθε κατηγορίες αναγράφονται με έντονα γράμματα.

Τηλεόραση

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Anthony Anderson – «Black-ish»

Nicholas Hoult – «The Great»

Steve Martin – «Only Murders in the Building»

Martin Short – «Only Murders in the Building»

Jason Sudeikis – «Ted Lasso»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Hannah Einbender – «Hacks»

Elle Fanning – «The Great»

Issa Rae – «Insecure»

Tracee Ellis Ross – «black-ish»

Jean Smart – «Hacks»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά – Δραματική

Brian Cox – «Succession»

Lee Jung-jae – «Squid Game»

Billy Porter – «Pose»

Jeremy Strong – «Succession»

Omar Sy – «Lupin»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά – Δραματική

Uzo Aduba – «In Treatment»

Jennifer Aniston – «The Morning Show»

Christine Baranski – «The Good Fight»

Elisabeth Moss – «The Handmaid’s Tale»

Mj Rodriguez – «Pose»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Paul Bettany – «WandaVision»

Oscar Isaac – «Scenes From a Marriage»

Michael Keaton – «Dopesick»

Ewan McGregor – «Halston»

Tahar Rahim – «The Serpent»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Jessica Chastain – «Scenes From a Marriage»

Cynthia Erivo – «Genius: Aretha»

Elizabeth Olsen – «WandaVision»

Margaret Qualley – «Maid»

Kate Winslet – «Mare of Easttown»

Καλύτερη Δραματική Σειρά

«Lupin»

«The Morning Show»

«Pose»

«Squid Game»

«Succession»

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

«Dopesick»

«Impeachment: American Crime Story»

«Maid»

«Mare of Easttown»

«The Underground Railroad»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Jennifer Coolidge – «White Lotus»

Kaitlyn Dever – «Dopesick»

Andie MacDowell – «Maid»

Sarah Snook – «Succession»

Hannah Waddingham – «Ted Lasso»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Billy Crudup – «The Morning Show»

Kieran Culkin – «Succession»

Mark Duplass – «The Morning Show»

Brett Goldstein – «Ted Lasso»

Oh Yeong-su – «Squid Game»

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

«The Great»

«Hacks»

«Only Murders in the Building»

«Reservation Dogs»

«Ted Lasso»

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

«Cyrano»

«Don’t Look Up»

«Licorice Pizza»

«Tick, Tick… Boom!»

«West Side Story»

Καλύτερη Ταινία – Δραματική

«Belfast»

«CODA»

«Dune»

«King Richard»

«The Power of the Dog»

Καλύτερη Ταινία – Μη Αγγλόφωνη

«Compartment No. 6»

«Drive My Car»

«The Hand of God»

«A Hero»

«Parallel Mothers»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία – Δραματική

Mahershala Ali, Swan Song»

Javier Bardem – «Being the Ricardos»

Benedict Cumberbatch – «The Power of the Dog»

Will Smith – «King Richard»

Denzel Washington – «The Tragedy of Macbeth»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Leonardo DiCaprio – «Don’t Look Up»

Peter Dinklage – «Cyrano»

Andrew Garfield – «Tick, Tick… Boom!»

Cooper Hoffman – «Licorice Pizza»

Anthony Ramos – «In the Heights»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία – Δραματική

Jessica Chastain – «The Eyes of Tammy Faye»

Olivia Colman – «The Lost Daughter»

Nicole Kidman – «Being the Ricardos»

Lady Gaga – «House of Gucci»

Kristen Stewart – «Spencer»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Marion Cotillard – «Annette»

Alana Haim – «Licorice Pizza»

Jennifer Lawrence – «Don’t Look Up»

Emma Stone – «Cruella»

Rachel Zegler – «West Side Story»

Καλύτερο Σενάριο

Paul Thomas Anderson – «Licorice Pizza»

Kenneth Branagh – «Belfast»

Jane Campion – «The Power of the Dog»

Adam McKay – «Don’t Look Up»

Aaron Sorkin – «Being the Ricardos»

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

«Be Alive» από το «King Richard» – Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

«Dos Orugitas» από το «Encanto» – Lin-Manuel Miranda

«Down to Joy» από το «Belfast» – Van Morrison

«Here I Am (Singing My Way Home)» από το «Respect» – Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

«No Time to Die» από το «No Time to Die» – Billie Eilish, Finneas O’Connell

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία

Ben Affleck – «The Tender Bar»

Jamie Dornan – «Belfast»

Ciarán Hinds – «Belfast»

Troy Kotsur – «CODA»

Kodi Smit-McPhee – «The Power of the Dog»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία

Caitríona Balfe – «Belfast»

Ariana DeBose – «West Side Story»

Kirsten Dunst – «The Power of the Dog»

Aunjanue Ellis – «King Richard»

Ruth Negga – «Passing

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Encanto»

«Flee»

«Luca»

«My Sunny Maad»

«Raya and the Last Dragon»

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Kenneth Branagh – «Belfast»

Jane Campion – «The Power of the Dog»

Maggie Gyllenhaal – «The Lost Daughter»

Steven Spielberg – «West Side Story»

Denis Villeneuve – «Dune»

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

«The French Dispatch» – Alexandre Desplat

«Encanto» – Germaine Franco

«The Power of the Dog» – Jonny Greenwood

«Parallel Mothers» – Alberto Iglesias

«Dune» – Hans Zimmer