Χρυσές Σφαίρες 2020: Οι νικητές της λαμπερής τελετής απονομής

Αυτοί ήταν οι μεγάλοι νικητές στις Χρυσές Σφαίρες του 2020.

Με μία λαμπερή τελετή απονομής πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 6 Ιανουαρίου οι 77ες Χρυσές Σφαίρες.

Οικοδεσπότης της βραδιάς στο «The Beverly Hilton» του Beverly Hills ήταν ο ηθοποιός και κωμικός Ricky Gervais, ο οποίος άφησε εμβρόντητους τους παρευρισκόμενους και τους τηλεθεατής με το μονόλογο που είχε προετοιμάσει για την έναρξη.

Τους νικητές στις 25 κατηγορίες στις Χρυσές Σφαίρες, 14 για τον τομέα του κινηματογράφου και 11 για τον τομέα της τηλεόρασης, ψήφισε η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA).

Η ταινία «Marriage Story» (Ιστορία Γάμου) του Noah Baumbauch είχε κερδίσει έξι υποψηφιότητες, ενώ ακολουθούσαν με πέντε υποψηφιότητες το «The Irishman» (Ο Ιρλανδός) του Martin Scorsese και το «Once Upon A Time …In Hollywood» (Κάποτε… Στο Χόλιγουντ) του Quentin Tarantino.

Οι σειρές «Chernobyl» του HBO και «The Crown» και «Unbelievable» του Netflix είχαν αποσπάσει από τέσσερις υποψηφιότητες.

Να αναφερθεί πως η Jennifer Lopez προτεινόταν για το Β’ Γυναικείο Ρόλο με τη συμμετοχή της στην ταινία «Hustlers» (Επικίνδυνες Κυρίες).

Το τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille Award απονεμήθηκε στον ηθοποιό Tom Hanks και το Carol Burnett Award παρέλαβε η παρουσιάστρια Ellen DeGeneres.

Τις Χρυσές Σφαίρες απένειμαν στους νικητές πλήθος λαμπερών διασημοτήτων.

Μεταξύ τους οι Tim Allen, Jennifer Aniston, Christian Bale, Antonio Banderas, Cate Blanchett, Pierce Brosnan, Priyanka Chopra, Glenn Close, Daniel Craig, Leonardo DiCaprio, Chris Evans, Dakota Fanning, Will Ferrell, Tiffany Haddish, Kit Harington, Salma Hayek, Scarlett Johansson, Elton John, Nick Jonas, Zoë Kravitz, Jennifer Lopez, Rami Malek, Ewan McGregor, Kate McKinnon, Helen Mirren, Jason Momoa, Gwyneth Paltrow, Brad Pitt, Margot Robbie, Paul Rudd, Bernie Taupin, Charlize Theron, Sofía Vergara, Rachel Weisz, Reese Witherspoon και άλλοι.

Οι νικητές των βραβείων στις Χρυσές Σφαίρες 2020

Best Performance by an Actor in a Limited Series or Motion Picture Made for Television

Russell Crowe – «The Loudest Voice»

Best Performance by an Actress in a Limited Series or Motion Picture Made for Television

Michelle Williams – «Fosse/Verdon»

Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television

«Chernobyl» (HBO)

Best Motion Picture – Foreign Language

«Parasite» (CJ Entertainment)

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television

Stellan Skarsgård – «Chernobyl»

Best Television Series – Musical or Comedy

«Fleabag» (Amazon)

Best Original Score – Motion Picture

Hildur Guðnadóttir – «Joker»

Best Screenplay – Motion Picture

Quentin Tarantino – «Once Upon a Time in Hollywood»

Best Original Song – Motion Picture

«(I’m Gonna) Love Me Again» – «Rocketman»

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television

Patricia Arquette – «The Act»

Best Performance by an Actor in a Television Series – Musical or Comedy

Ramy Youssef – «Ramy»

Best Performance by an Actress in a Television Series – Musical or Comedy

Phoebe Waller-Bridge – «Fleabag»

Best Performance by an Actor in a Television Series – Drama

Brian Cox – «Succession»

Best Performance by an Actress in a Television Series – Drama

Olivia Colman – «The Crown»

Best Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture

Brad Pitt – «Once Upon a Time in Hollywood»

Best Actress in a Supporting Role in Any Motion Picture

Laura Dern – «Marriage Story»

Best Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy

Taron Egerton – «Rocketman»

Best Motion Picture – Animated

«Missing Link» (United Artists Releasing)

Best Director – Motion Picture

Sam Mendes – «1917»

Best Actor in a Motion Picture – Drama

Joaquin Phoenix – «Joker»

Best Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy

Awkwafina – «The Farewell»

Best Television Series – Drama

«Succession» (HBO)

Best Actress in a Motion Picture – Drama

Renée Zellweger – «Judy»

Best Motion Picture – Musical or Comedy

«Once Upon a Time in Hollywood» (Sony)

Best Motion Picture – Drama

«1917» (Universal)