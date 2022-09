Χώρισαν ξανά ο Dan Reynolds των Imagine Dragons και η σύζυγος του Aja Volkman

Ο Dan Reynolds και η σύζυγός του Aja Volkman χώρισαν ξανά.

Ο 35χρονος τραγουδιστής των Imagine Dragons χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανακοινώσει ότι χώρισε για δεύτερη φορά με τη 42χρονη frontwoman του ροκ συγκροτήματος Nico Vega.

Ο Dan Reynolds και η Aja Volkman είχαν χωρίσει ξανά το 2018, αλλά ανακοίνωσαν τον επόμενο χρόνο ότι προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τη σχέση τους.

«Με λύπη μου ανακοινώνω ότι μετά από πολλά όμορφα χρόνια μαζί η Aja και εγώ χωρίσαμε», έγραψε στο Twitter ο Reynolds.

«Η νούμερο ένα προτεραιότητά μας είναι να είμαστε σπουδαίοι γονείς για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζατε πάντα με αγάπη και φροντίδα όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάρτιο του 2011. Ο Dan Reynolds και η Aja Volkman έχουν αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά: Τη 10 ετών Arrow, τις 5 ετών δίδυμες Gia James και Coco Rae και τον 2 ετών Valentine.

I am saddened to say that after many beautiful years together Aja and I have separated. Being great parents to our children is our number one priority. Thank you for always supporting us with love and care for all these years.

— Dan Reynolds (@DanReynolds) September 17, 2022