Χώρισαν ξανά ο Shawn Mendes και η Camila Cabello

«Συνειδητοποίησαν ότι ήταν λάθος να δώσουν άλλη μία ευκαιρία στη σχέση τους».

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello χώρισαν ξανά τους δρόμους τους, μετά την αναζωπύρωση του ειδυλλίου τους νωρίτερα φέτος.

«Αποφάσισαν ότι ήταν καλύτερο να χωρίσουν οι δρόμοι τους και να παραμείνουν φίλοι. Απλά δεν ήταν και οι δύο στην ίδια σελίδα. Ήταν μία γρήγορη απόφαση», δήλωσε χαρακτηριστικά μία πηγή από το περιβάλλον του Shawn Mendes.

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello εθεάθησαν να φιλιούνται στο μουσικό φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια τον Απρίλιο.

Μια πηγή υποστήριξε τον περασμένο μήνα ότι ο έρωτάς τους είχε αναζωπυρωθεί και ότι οι δύο τραγουδιστές «είναι και πάλι μαζί», προσθέτοντας ότι ο Shawn Mendes ήταν «ενθουσιασμένος που έδωσε άλλη μία ευκαιρία στη σχέση τους».

«Κάνουν συνεχώς παρέα και τα πράγματα πάνε καλά. Βρίσκονται και οι δύο σε διαφορετικό σημείο στις ζωές τους και η σχέση τους μοιάζει διαφορετική αυτή τη φορά. Βάζουν λιγότερη πίεση ο ένας στον άλλον», είπε τότε η πηγή.

Μετά το Coachella, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Shawn Mendes και την Camila Cabello σε πολλές εξόδους τους στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη.

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello εθεάθησαν για τελευταία φορά μαζί στα τέλη Μαΐου, όταν παρακολούθησαν μία από τις συναυλίες της περιοδείας «The Eras Tour» της Taylor Swift στο Νιού Τζέρσεϊ.

Οι θαυμαστές είχαν αρχίσει να υποψιάζονται ότι το ζευγάρι χώρισε ξανά από τους στίχους του νέου τραγουδιού «What The Hell Are We Dying For?» του Shawn Mendes, που κυκλοφόρησε στις 9 Ιουνίου.

Όσο για την Camila Cabello, το People επιβεβαιώνει ότι η τραγουδίστρια είναι ξανά ανοιχτή στις νέες γνωριμίες μετά το άδοξο τέλος της επανσύνδεσής της με τον Shawn Mendes.

Μία πηγή από το στενό περιβάλλον των δύο τραγουδιστών αποκάλυψε στην εφημερίδα The Sun ότι ο Shawn Mendes και η Camila Cabello συνειδητοποίησαν ότι η επανασύνδεσή τους δεν ήταν η καλύτερη απόφαση.

«Ο Shawn και η Camila έχουν μεγάλη ιστορία και δοκίμασαν ξανά τη σχέση τους αφού μπήκαν ξανά ο ένας στη ζωή του άλλου», ανέφερε.

«Αλλά ήταν απλά μία ερωτική περιπέτεια και τώρα έβαλαν ένα τέλος. Συνειδητοποίησαν ότι μάλλον ήταν λάθος να δώσουν άλλη μία ευκαιρία. Τα πράγματα τελείωσαν ανάμεσά τους την πρώτη φορά για κάποιο λόγο, άλλωστε» εξήγησε.

«Στην πραγματικότητα, και οι δύο ξέρουν ότι δεν είναι οι κατάλληλοι ο ένας για τον άλλον ερωτικά και τώρα θέλουν απλώς να προχωρήσουν», πρόσθεσε.

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello διατηρούσαν φιλικές σχέσεις για χρόνια πριν γίνουν ζευγάρι.

Αφού συνεργάστηκαν στην επιτυχία «Señorita» το 2019, οι δύο τραγουδιστές της pop επιβεβαίωσαν ότι είχαν σχέση και πέρασαν μαζί το lockdown μετά την έξαρση της πανδημίας του COVID-19.

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, μετά από δύο και πλέον χρόνια σχέσης, τον Νοέμβριο του 2021.