Ο Kanye West γίνεται συνεχώς αντικείμενο επικρίσεων.

Ο Roger Daltrey δεν πιστεύει ότι το hip – hop έχει εξελιχθεί από τότε που εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή, ενώ ταυτόχρονα λέει ότι τη μουσική του Kanye West είναι «χωρίς νόημα».

Ο ιδρυτής και κεντρικός τραγουδιστής των The Who κυκλοφόρησε το δέκατο σόλο άλμπουμ του με τίτλο «As Long As I Have You» την ίδια ημέρα που ο Γουέστ κυκλοφόρησε το δικό του δίσκο του με τίτλο «ye», την 1η Ιουνίου.

Όταν ρωτήθηκε εάν γνωρίζει τη μουσική του Αμερικανού ράπερ, ο Βρετανός τραγουδιστής είπε στο «Rolling Stone»:

«Τον ξέρω γιατί συμμετείχε σε ένα μεγάλο φεστιβάλ της Αγγλίας πριν από λίγα χρόνια», θυμίζοντας τη συμμετοχή του Kanye West στο «Glastonbury» το 2015.

«Είναι λυπηρό για μένα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Μου αρέσουν μερικοί ρυθμοί ραπ, αλλά δεν έχουν προχωρήσει καθόλου πιο πέρα από την πρώτη φορά που βγήκαν αυτοί οι ρυθμοί», σχολίασε συνεχίζοντας.

Ο 74χρονος καλλιτέχνης διευκρίνισε ότι η hip – hop μουσική δεν έχει εξελιχθεί καθόλου, αν και όπως είπε, υπάρχει ένας ράπερ που ξεχωρίζει.

«Νομίζω ότι ο Eminem εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους σε ολόκληρη αυτή τη σκηνή. Είναι φανταστικός. Τον λατρεύω.»

Ο Roger Daltrey εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο δυναμικούς τραγουδιστές της ροκ μουσικής και τα άλμπουμ που κυκλοφόρησε με τους The Who, τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους του είδους.