Όλα τα στοιχεία οδηγούν στον Harry Styles.

Μία μυστηριώδης αφίσα που έκανε την εμφάνισή της στην Αυστραλία φούντωσε τις φήμες για το νέο άλμπουμ του Harry Styles.

Τη διαφημιστική πινακίδα παρατήρησαν θαυμαστές του τραγουδιστή σε δρόμο των νοτιοδυτικών προαστίων Marrickville του Σίδνεϊ.

Στην αφίσα είναι γραμμένη με γιγάντια γράμματα η φράση «Do You Know Who You Are?» (Ξέρεις Ποιος Είσαι;), ενώ με μικροσκοπικά γράμματα αναγράφεται το αρκτικόλεξο «TPWK».

Το πόστερ έχει επίσης το σήμα της Columbia Records, της δισκογραφικής εταιρείας στην οποία ανήκει ο Harry Styles.

Παρόλο από τα στοιχεία δεν επαρκούν από μόνα τους για να αποδείξουν ότι σχετίζονται με την πολυαναμενόμενη επάνοδο του Βρετανού τραγουδιστή, συνδετικός κρίκος είναι το ακρωνύμιο «TPWK» που εντοπίζεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Harry Styles.

Τα αρχικά προέρχονται από τη φράση «Treat People With Kindness» (Συμπεριφέρσου Στους Ανθρώπους Με Καλοσύνη), η οποία εμφανίζεται σε μία σειρά εμπορευμάτων του τραγουδιστή.

Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του ο Harry Styles, όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις της συγκεκριμένης σειράς προϊόντων, καθώς και μέρος από τις πωλήσεις εισιτηρίων, θα παραχωρηθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα των πόλεων που θα επισκεφθεί σε ολόκληρο τον κόσμο στην περιοδεία του.

Η προέλευση του «TPWK» εξηγήθηκε, όμως άλυτο παραμένει το μυστήριο του «Do You Know Who You Are?».

Ο Harry Styles έγραψε στο Twitter το Σάββατο τη λέξη «Do», δημιουργώντας υποψίες ότι σκοπεύει να σχηματίσει ολόκληρο τον αινιγματικό τίτλο «Do You Know Who You Are?».