Ένα up-beat τραγούδι από την Xenia Ghali.

Η Xenia Ghali, η διεθνώς αναγνωρισμένη παραγωγός και DJ με την εκρηκτική παρουσία της στο dj booth και το ξεχωριστό στιλ της, τόσο στις μουσικές όσο και στις ενδυματολογικές επιλογές, επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο digital single «Τurn Off The Rain».

Το «Turn Off The Rain», είναι ένα up-beat τραγούδι, με international pop στοιχεία, όπως άλλωστε συνηθίζει να περιλαμβάνει στα τραγούδια της η Xenia Ghali και έρχεται να ξεσηκώσει την νυχτερινή ζωή και τα clubs της πόλης

Το νέο τραγούδι της Xenia Ghali, έχει την υπογραφή της και στίχους από την ίδια, τον Bradley Mair, τον Matthew Weedon και τον Theo Weedon και κυκλοφορεί από την Minos EMI / Universal.

Μετά από μία άκρως επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το residency στο «Bolivar» και τη σημαντική πορεία που σημείωσαν το τελευταία της singles «Dopamine» και «Lay In Your Arms», η Xenia Ghali επιστρέφει δυναμικά με το «Turn Off The Rain».

Ένα είναι σίγουρο… η Xenia Ghali η μόνη Ελληνίδα παραγωγός και dj με δύο απανωτά Νο. 1 στα «Dance Club Songs» του αμερικανικού «Billboard» συνεχίζει να μας εκπλήσσει.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Turn Off The Rain» ανακοινώνει την πρώτη μίνι περιοδεία της στην Κίνα αλλά και μια συνεργασία με τον Pitbull που θα δημιουργήσει αίσθηση.