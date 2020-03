H Xenia Ghali κυκλοφορεί το νέο single «Rebel Soul»

Το «Rebel Soul» αντικατοπτρίζει την καλλιτεχνική εξέλιξη της Xenia Ghali.

Η Xenia Ghali παρουσιάζει το νέο της single «Rebel Soul» που αποτυπώνει το πάθος της να εξερευνά διαρκώς νέους ήχους.

Ενώ οι προηγούμενες δύο κυκλοφορίες της, το «Stick Around», που έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο streams στο Spotify, και το «Turn Off The Rain», χαρακτηρίζονταν από μία αδιαμφισβήτητη house ποιότητα, το «Rebel Soul» δείχνει τις εξαιρετικές δημιουργικές ικανότητες της Ελληνίδας DJ και παραγωγού που διαπρέπει στο εξωτερικό.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αξιοσημείωτο κομμάτι που ισορροπεί τέλεια τα ηλεκτρονικά στοιχεία με pop τάσεις και προσφέρει μία φωτεινή αχτίδα ελπίδας καθώς πλησιάζουν οι ζεστοί μήνες της άνοιξης.

To «Rebel Soul» ξεκινάει με μία μελωδική γραμμή -με βάση μια κιθάρα- που κεντρίζει το ενδιαφέρον και γρήγορα εξελίσσεται σε μία ολοκληρωμένη παραγωγή, με τα φωνητικά να προσθέτουν τη δική τους ζεστασιά.

«Νομίζω ότι αυτό το single είναι πιθανώς η πιο αληθινή αντανάκλαση του εαυτού μου ως καλλιτέχνη έως τώρα και αντικατοπτρίζει την εξέλιξη μου κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μέχρι αυτό το σημείο», δηλώνει η Xenia Ghali για το «Rebel Soul».

«Mου άρεσε πάντα να γράφω τραγούδια, έτσι η πρόσμειξη εκφραστικών φωνητικών με ένα ένα έντονο μπάσο και στοιχεία ακουστικής κιθάρας, κρατώντας παράλληλα μία ηλεκτρονική βάση, συμβαδίζει τέλεια με το δημιουργικό όραμά μου. Κατά συνέπεια, το “Rebel Soul” έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», προσθέτει.

Η Xenia Ghali είναι αρκετά δραστήρια τους τελευταίους μήνες.

Ξεπέρασε τις 50 εκπομπές ραδιοφωνικό της show, ενώ έκανε την παραγωγή στη συνεργασία του Pitbull με τον Blake Shelton στο «Get Ready», ένα τραγούδι που ο «Mr. Worldwide» παρουσίασε στο pre-show του Super Bowl 2020. Ταυτόχρονα βρίσκεται ήδη σε περιοδεία στην Ασία και πραγματοποιεί εκρηκτικά DJ sets σε όλη την Ελλάδα.

To «Rebel Soul» κυκλοφορεί σε Ελλάδα και Κύπρο από τη Minos EMI / Universal, ενώ σύντομα θα αποκαλυφθεί το video clip του που θα είναι γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές.