Μία δυνατή δόση… «ντοπαμίνης».

Η DJ και παραγωγός Xenia Ghali επιστρέφει με το νέο single «Dopamine».

Η Xenia Ghali κυκλοφορεί τη νέα της μουσική παραγωγή «Dopamine», η οποία περιλαμβάνει ιδιαίτερες ενορχηστρωτικές τεχνικές και σύνθεση.

Η δυναμική DJ έχει ήδη στο βιογραφικό της δύο τραγούδια που έφτασαν στο Νο. 1 των «Dance Club Songs» του αμερικανικού «Billboard», το «Under These Lights» και το «Places».

Επιπλέον συγκέντρωσε πάνω από 1.000.000 streams στο single «Stick Around», ενώ παρουσίασε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το προηγούμενο τραγούδι της, «Lay In Your Arms», συμμετέχοντας στο δημοφιλές reality μόδας «Greece’s Next Top Model».

Η Xenia Ghali έχει επιδείξει την εκτεταμένη γνώση της γύρω από τη μουσικότητα και την ενορχήστρωση και τα έκδηλα ταλέντα σε αυτούς τους τομείς λάμπουν σε κάθε τραγούδι της.

Έχοντας κερδίσει φανατικό κοινό με τις παθιασμένες live εμφανίσεις της, έχει κάνει remixes σε μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, όπως οι Pitbull και Chris Brown, ενώ έχει συνεργαστεί με τον βραβευμένο Grammy ράπερ και μουσικό Wyclef Jean και έχει εμφανιστεί σε κορυφαία φεστιβάλ.

Το «Dopamine» κυκλοφορεί σε Ελλάδα και Κύπρο από τη Minos EMI / Universal.