«Ξαναζώ» – Έρχεται το νέο single της Ilenia Williams

View this post on Instagram

Κάνε subscribe στο επίσημο κανάλι της @ileniawilliams στο YouTube, για να δεις πρώτος το official music video του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Ξαναζώ» που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και το YouTube, τη Δευτέρα 27/1. ✨