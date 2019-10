View this post on Instagram

Θυμάσαι τον Κωνσταντίνο Στίνη, τον Νεκτάριο Ρήγα, τον Γιάννη Αντζούρη και τη Λίλα Τριάντη; Φυσικά και τους θυμάσαι. Είναι οι 4 παίκτες της @officialaslanidoumelina που θα δεις στα Live. #XFactorGR #OpenTV