«X Factor»: Με Τάμτα και Δημήτρη Μπάση ο συναρπαστικός ημιτελικός

Ο συναρπαστικός ημιτελικός του «X Factor» έρχεται την Τετάρτη με guests την Τάμτα και τον Δημήτρη Μπάση, αλλά και διπλή αποχώρηση.

Το σασπένς κορυφώνεται όσο πλησιάζουμε στην ανάδειξη του μεγάλου νικητή του «X Factor». Ο ημιτελικός της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου θα έχει εκπλήξεις και ανατροπές:

Δύο guests που θα ταρακουνήσουν το stage, διπλές εμφανίσεις για τους 5 διαγωνιζόμενους, δύο αποχωρήσεις στο τέλος της βραδιάς. Mία ανάσα πριν τον μεγάλο τελικό, η αγωνία χτυπά κόκκινο.

Η σκηνή του «X Factor» θα φιλοξενήσει επίσης αγαπημένους καλλιτέχνες.

Η Τάμτα, μια από τις πιο διαχρονικές ποπ τραγουδίστριες, που έχει συνδέσει το όνομά της με το «X Factor» και εκτός συνόρων, ως κριτής για δύο τηλεοπτικές σεζόν στο «X Factor» της Γεωργίας και άλλες δύο στο «X Factor» Ελλάδος, επιστρέφει στη σκηνή του μεγαλύτερου talent show παγκοσμίως σε μια θεαματική εμφάνιση – έκπληξη.

Μετά από την επιτυχία του «Replay» με το οποίο ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα ερμηνεύσει στη σκηνή του «X Factor» το «Señorita», ένα από τα πιο εμπορικά κομμάτια του 2019 βάσει πωλήσεων, αλλά και το νέο single «Sex With Your Ex» που αποτελεί τον προπομπό για το νέο αγγλόφωνο EP που θα κυκλοφορήσει το 2020.

Ο ημιτελικός φέρνει στη σκηνή του «X Factor» έναν αγαπημένο ερμηνευτή, που έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες.

Ο Δημήτρης Μπάσης θα ανέβει στο stage για να μοιραστεί με το κοινό και τους τηλεθεατές ένα δυνατό κοινωνικό μήνυμα μέσα από τη μουσική του συνάντηση με τον Χρήστο Μάστορα στο single «Ένα Λεπτό», σε ένα ξεχωριστό ντουέτο.