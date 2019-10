Μία ανάσα πριν τα Live Shows του «X Factor».

Ο Χρήστος Μάστορας κλήθηκε να πάρει δύσκολες αποφάσεις στο τέταρτο και τελευταίο Chair Challenge του «X Factor», που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 10 Οκτωβρίου.

Μετά από τρεις σκληρές μάχες που έδωσαν οι παίκτες του Γιώργου Θεοφάνους, της Μελίνας Ασλανίδου και του Μιχάλη Τσαουσόπουλου, ήρθε η σειρά της ομάδας των αγοριών του Χρήστου Μάστορα να βιώσουν και αυτοί, τη συναρπαστική εμπειρία του Chair Challenge.

Ο Χρήστος Μάστορας ήθελε να έχει στην διάθεσή του παραπάνω από 4 καρέκλες.

Η επιλογή των τεσσάρων που θα συνεχίσουν το ταξίδι τους στο «X Factor», παίρνοντας πράσινο φως για τα live shows, αποδείχθηκε μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση.

Οι εμφανίσεις

Με το τραγούδι «When We Were Young» της Adele διεκδίκησε μία από τις τέσσερις καρέκλες ο 22χρονος Άλεξ Διαμαντής από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα.

Ο Δημήτρης Περώνης επέλεξε να διαγωνιστεί στα Chair Challenge του «X Factor» με το τραγούδι «Αποτυπώματα» του Πέτρου Ιακωβίδη.

Με το τραγούδι «Ο Βυθός Σου», που έχει ερμηνεύσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έκανε την εμφάνισή του στα Chair Challenge ο Φραγκίσκος Γιαννησόπουλος.

Ο 17χρονος Γιάννης Τεργιάκης επέλεξε να διεκδικήσει μία από τις τέσσερις καρέκλες στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα με το τραγούδι «Read All About It» της Emeli Sandé.

Με το τραγούδι «Ο Άμλετ της σελήνης», σε μουσική και στίχους του Θάνου Μικρούτσικου και του Μάνου Ελευθερίου, που έχει ερμηνεύσει ο Χρήστος Θηβαίος, συμμετείχε στα Chair Challenge του «X Factor» ο Γιώργος Κωνσταντινίδης.

Ο Γιώργος Παπαναστασίου από τη Θεσσαλονίκη τραγούδησε το «Airplanes» του B.O.B. ft Hayley Williams στην εμφάνισή του για την ομάδα του Χρήστου Μάστορα.

Με το τραγούδι «Η Ζωή Αλλιώς» σε μουσική και στίχους του Γιώργου Σαμπάνη και της Ελεάνας Βραχάλη, που έχει ερμηνεύσει ο Αντώνης Ρέμος, διεκδίκησε την παρουσία του στα live shows του «X Factor» ο Αναστάσης Οικονόμου από τη Σίφνο.

Ο 17χρονος Γρηγόρης Τσαβδαρίδης ή Grego όπως είναι το καλλιτεχνικό του, εμφανίστηκε στα Chair Challenge του «X Factor» τραγουδώντας το «S&M» της Rihanna.

Το τραγούδι «Νύχτα Ζόρικη» σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους και του Θάνου Παπανικολάου, που έχει ερμηνεύσει ο Πασχάλης Τερζής, επέλεξε για την εμφάνισή του ο Γιάννης Γρόσης.

Με το τραγούδι «House Of The Rising Sun» του The White Buffalo εμφανίστηκε στα Chair Challenge ο Δημήτρης Παπατσάκωνας.

Οι ομάδες των Live Shows

Αγόρια 16-24 (Χρήστος Μάστορας)

Γιάννης Γρόσης, Γιώργος Παπαναστασίου, Δημήτρης Παπατσάκωνας, Γιάννης Τεργιάκης.

Κορίτσια 16-24 (Μιχάλης Τσαουσόπουλος)

Βίκυ Μαριώλου, Ζωή Μισέλ Μπακίρη, Κωνσταντίνα Αρέστη, Μαίρη Βασιλειάδου.

Over 25s (Μελίνα Ασλανίδου)

Λίλα Τριάντη, Γιάννης Αντζούρης, Νεκτάριος Ρήγας, Κωνσταντίνος Στίνης.

Groups (Γιώργος Θεοφάνους)

DAF, Liak and the Cover, Appartia, AC².